Elon Musk a inaugurat prima fabrică Tesla din Europa. Va avea 12.000 de angajați și va produce 500.000 de mașini pe an

Şeful Tesla, Elon Musk, şi cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, au participat marţi la ceremonia de inaugurare a fabricii de lângă Berlin (Gruenheide), primul hub din Europa al producătorului american de vehicule electrice, transmite BBC citat de Agerpres.

Unitatea, care a costat peste cinci miliarde de euro, este cea mai mare investiţie din istoria recentă într-o fabrică auto din Germania.

Până acum Tesla a angajat acolo peste 3.000 de persoane, şi ar urma să ajungă la 12.000 de angajaţi.

Citește și: Cum îi ajută sateliții lui Elon Musk pe ucraineni să distrugă tancurile rusești

Elon Musk a declarat: "Aceasta este o zi măreaţă pentru fabrică", pe care a descris-o "un nou pas în direcţia unui viitor sustenabil". La rândul său, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a afirmat că uzina este un semn de progres şi viitorul industriei auto.

La Bursa de la New York, acţiunile Tesla au urcat cu 2,4%, investitorii salutând livrarea primelor 30 de maşini Model Y de la fabrica din Europa.

În afara fabricii, activiştii de mediu au protestat din mai multe motive, inclusiv a îngrijorărilor privind consumul de apă pentru necesităţile fabricii şi a copacilor care au fost tăiaţi pentru construirea unităţii.

Activiştii au blocat o intrare a fabricii în timpul ceremoniei de inaugurare.

Marţi, Tesla a livrat primelor 30 de modele electrice Model Y produse în Germania, maşinile au o autonomie de 514 km şi costă 63.990 euro.

The Grand opening of Giga Berlin is happening. Let’s go!!! @elonmusk pic.twitter.com/oGlZiocXGW — Tesla Silicon Valley Club (@teslaownersSV) March 22, 2022

La capacitate maximă, uzina va produce 500.000 de automobile pe an, adică mai mult decât cele 450.000 de vehicule pe baterie pe care principalul grup auto german, Volkswagen, le-a vândut anul trecut în întreaga lume.

Tot la Gruenhe, Tesla va construi o uzină de baterii electrice şi va avea o capacitate de producţie de 50 GWh.

Elon Musk a avertizat deja că pentru majorarea producţiei va fi nevoie de o perioadă de timp mai mare decât cei doi ani cât a durat construcţia uzinei din Germania. Analiştii de la JPMorgan prognozează că uzina de la Gruenheide va produce aproximativ 54.000 de vehicule în 2022, pentru a majora producţia la 280.000 de unităţi în 2023 şi la 500.000 de unităţi în 2025.

Elon Musk keeps Tesla tradition alive by dancing during Giga Berlin’s first Model Y handovershttps://t.co/B36qx4ACHy by @ResidentSponge pic.twitter.com/p9VhwKqxOD— TESLARATI (@Teslarati) March 22, 2022