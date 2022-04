Spotawheel este cea mai nouă platformă de mașini second-hand lansată în România. Ca noutate, reprezentanții companiei spun că este oferit un raport complet de inspecție și posibilitatea unui test drive chiar la client acasă.

De la probleme mecanice sau kilometraj fals, cumpărătorii de mașini second hand se confruntă cu nenumărate provocări atunci când își aleg automobilul și, de multe ori, își pierd încrederea în comerciant.

Reprezentanții Spotawheel susțin că au rezolvat această provocare, oferind un pachet de servicii ce include mașini verificate în prealabil, un raport complet de inspecție și posibilitatea unui test drive chiar la client acasă.

Proprietarii site-ului susțin că toate mașinile din flota Spotawheel trec prin verificări atente, nu au accidente în istoric sau probleme mecanice, și cel mai important, kilometrajul acestora este unul real, iar compania oferă și o garanție de până la 5 ani pentru mașinile din flotă.

Spotawheel oferă o politică de returnare în 14 zile, ce permite utilizatorilor să returneze mașina cumpărată, Spotawheel oferind posibilitatea de înlocuire gratuită a mașinii. Dacă totuși clienții vor să returneze mașina, fără a achiziționa una nouă, platforma asigură rambursarea 100% a costurilor.

Raport de inspecție transparent

Cei de la Spotawheel spun că pun la dispoziție un raport complet de inspecție a automobilului, ce include fotografii și informații extinse.

Dacă o persoană s-au hotărât asupra unui model, reprezentanții site-ului spun că mașina ajunge direct la ușa clientului, cu livrare gratuită, asigurată pentru orice locație din țară. De asemenea, înainte de achiziție, șoferul poate opta pentru un test drive care va fi realizat după livrarea mașinii la adresa indicată.

Spotawheel reprezintă o platformă end-to-end tehnologizată pentru cumpărarea de mașini second-hand și una dintre primele 1.000 de companii din Europa ca ritm de creștere, conform Financial Times. Fondată în 2016, Spotawheel are acum peste 400 de angajați și operațiuni în Grecia, Polonia, Germania și România și planuri de extindere în continuare în Europa. Cu istoric dovedit de creștere exponențială, veniturile Spotawheel au atins o rată de creștere de trei cifre de la an la an, iar compania este pe cale să devină unul dintre următorii „unicorni” ai Europei.

