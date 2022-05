FOTO/VIDEO Cum arată Wuling Mini, cea mai ieftină mașină electrică din lume

Este în întregime electrică, are doar 2,9 metri lungime, costă 3.990 de euro, și, poate cel mai important, a depășit Tesla la capitolul vânzări pe cea mai mare piață auto din lume. Faceți cunoștință cu Wuling Mini EV, electrica de oraș a viitorului.

Industria auto din China a atins viteza maximă în ultimii 5 ani. Dacă acum 20 de ani, mașinile chinezești erau considerate conserve pe roți, astăzi, chinezii au ajuns la un nivel tehnic extrem de apropiat de cel al producătorilor tradiționali din SUA, Europa sau Japonia.

Așa este și cazul micului Mini EV de la Wuling, realizat în parteneriat cu General Motors, care se vinde mai bine decât Tesla Modelul 3 în China și costă mai puțin decât opțiunea „CarPlay” de la un Ferrari.

Un interior mai mult decât spartan. Foto/GM China

Modelul nu este disponibil în afara Chinei, dar ne-am urcat la volanul versiunii „de lux” Macaron, în China, pentru a vedea dacă această mașină electrică super-ieftină este bună și cum ar putea învăța producătorii americani și europeni despre cum să facă mai accesibile automobilele electrice.

Lux „Made in China”

Luxul este relativ, mai ales când ai de-a face cu o mașină la fel de simplă precum Mini EV, varianta de bază. La sfârșitul anului trecut, un profesorul japonez a demontat o mașină pentru a vedea cum a fost posibilă producția unui vehicul atât de ieftin.

Profesorul nipon a descoperit că piesele erau în mare parte la calitate „de supermarket”, mai degrabă, decât de cea pentru industria auto. Prin urmare, este probabil ca Mini EV să întâmpine defecțiuni mai frecvent, dar și reparațiile vor fi mult mai simple și mai ieftine.

Wuling Hongguang Mini EV este rezultatul unui joint venture între trei companii. SAIC Motor este acționarul majoritar, cu o participație de 50,1%. Una dintre cele mai mari companii de automobile din China, în 2021 a fost a doua ca volum, SAIC este probabil mai cunoscut în Europa ca noul proprietar al mărcii britanice MG.

General Motors, unul dintre acționarii Wuling

Al doilea cel mai mare proprietar Wuling, cu 44%, nu este altcineva decât constructorul auto nord american General Motors. Iar restul acțiunilor sunt deținute de compania Wuling. Nu ar trebui să fie o surpriză prezența americanilor în China, pentru că GM și SAIC colaborează de 24 de ani. În 2003, China a devenit, pentru o vreme, a doua cea mai mare piață pentru General Motors, perioadă în care erau comercializate versiuni exclusiv chinezești ale mărcilor Buick și Chevrolet.

Revenind la micul electric, în exterior, versiunea Macaron se distinge de Mini EV standard cu o gamă de culori pastelate mai interesante. Mașina de teste a celor de la Weird este un verde avocado, dar modelul este disponibil și în galben lămâie și roz alb piersic.

Mini EV a reușit să devină în scurt timp o mașină-cult la chinezi, iar Macaron este în mod clar destinat celor tineri și cool. „Macaron” este scris pe inserția neagră a stâlpului din spate al șoferului, iar mașina are roți și acoperiș albe în aceleași nuanțe.

Teoretic, are 4 locuri. Practic, nu prea! Foto/GM China

În interior, Macaron primește inserții care se potrivesc cu nunațele exterioare pentru clanțele ușilor și pentru gurile de aerisire de la aerul condiționat. Instrumentarul de bord este foarte limitat, cu trei cadrane pentru controlul climatizării și un ecran LCD foarte mic pentru radio.

Există, de asemenea, două porturi USB de tip A care vă permit să redați muzică sau să încărcați un dispozitiv. Panoul instrumentelor de bord este un ecran digital color. Acesta oferă informații de bază, cum ar fi viteza, autonomia bateriei și consumul de energie electrică, împreună cu o redare grafică 3D elegantă a modelului Mini EV. Versiunea Macaron are și cameră de marșarier, ce apare și pe ecran.

Spațiu interior pentru patru persoane? Da, teoretic!

Poate cea mai mare surpriză este că Mini EV poate, teoretic, găzdui patru oameni. La urma urmei, mașina are mai puțin de 3 metri lungime, 2.920 mm mai exact. Deci, adulții pe locurile din spate, nu prea au loc. Dar datorită înălțimii de 1.621 mm, Mini EV este mai mult înalt decât lat, așa că spațiul pentru cap este rezonabil. Există, de asemenea, prinderi Isofix pentru scaunul de copii, iar scaunele sunt într-adevăr cele mai bune pentru copii - lipsa tetierelor pentru adulți face ca orice călătorie mai lungă să devină o adevărată pedeapsă.

Mașina are portbagaj, deși acesta este mai mult cu numele. Spațiul este foarte îngust, iar partea de jos este ocupată de cablurile de încărcare. Salvarea vine prin rabatarea celor două scaune din spate, iar atunci se pot transporta cumpărăturile de la supermarket. În această configurație, EV oferă un spațiu de până la 741 de litri, undeva peste portbagajul de Dacia Logan.

Având în vedere dotarea rudimentară a interiorului, nu este surprinzător faptul că materialele sunt ca de mașini utilitare. Plasticele dure sunt peste tot și puteți vedea șurubul care fixează mânerul ușii pe fețele de ușă. Printre multele îmbunătățiri ale lui Macaron față de Mini EV de bază se numără o caracteristică cheie de siguranță – șoferul primește un airbag, ca dotare standard.

Mini Magic sau Mario Kart?

China a avut o industrie înfloritoare a vehiculelor electrice de joasă viteză (LSEV), care în varianta cu patru roți semănă mai mult cu mașinuțele de golf. Mini EV este un pas înainte la acest nivel, fiind mai aproape de o mașină „micro kei” japoneză. Poate fi folosită pe drumuri normale fără restricții, deși roțile sale au doar 12 inchi, iar viteza maximă este de doar 100 km/h.

Dimensiunile liliputane îl fac pe Mini EV mașina perfectă pentru traficul de coșmar din marie aglomerări urbane. Nu același lucru se poate spune despre direcție, care este imprecisă. La viteze de peste 50-60 km/h, ajungi să te lupți cu dorința mașinii de a merge în linie dreaptă. Și cu roți atât de mici, simți fiecare groapă, cu atât mai mult având în vedere scaunele prost căptușite.

Un zgomot distinct al motorului electric te însoțește pe măsură ce conduci. La un preț atât de mic, nu există prea mult izolare fonică. Din fericire, este puțin probabil să ajungi vreodată cu Mini EV la viteze de peste 130 km/h, iar zgomotul nu devine niciodată o problemă prea mare.

Varianta de bază poate avea și un airbag la șofer. Foto/GM China

În mod surprinzător, EV are un buton ascuns în spatele volanului care îți permite să alegi între modurile Eco și Sport. Roțile din spate sunt propulsate de un motor electric care furnizează 20 kW (27 CP) și un cuplu de 85 Nm. Sportul pare să fie cel mai bun dintre cele două moduri, oferind nu numai o accelerare puțin mai inteligentă, ci și o regenerare mai puternică a bateriei în timpul frânării.

Distanța de frânare are valori deosebit de mari, pur și simplu simți că durează mult prea mult până când mașina se oprește. Probabil și din cuază că are o greutate de doar 700 kg. Wuling stă prost și în ceea ce privește accelerația, dar, deoarece vehiculul este electric, are cuplu instantaneu și nu este chiar lent în traficul din oraș.

Poți alege între bateriile de 9,3 și 13,8 kWh, care au o autonomie de 120 km și, respectiv, 170 km. Încărcarea la o sursă de 220 V durează 6,5 ore ,pentru bateria mai mică și 9 ore pentru pachetul de 13,8 kWh.

Condamnat să conduci doar în oraș

Fără nicio capacitate de încărcare rapidă, ești „condamnat” să folosești Mini EV strict ca mașină de oraș. Având în vedere toate celelalte capitole deficitare ale mașinii, probabil că nu este un lucru rău. Dar, ca o variantă ieftină de automobil electric de familie, Mini EV este mult mai sigură și mai bună decât un scuter sau o motocicletă.

Stopurile sunt o combinație de tehnologie LED cu becuri clasice. Foto/GM China

În China, prețurile pentru Mini EV au început inițial de la 4.389 de dolari, în timp ce versiunea de lux Macaron, de 13,8 kWh, pe care am testat-o, ​​s-a comercializat până de curând cu 6.645 de dolari. Însă, costurile crescute ale bateriilor au determinat un salt al prețurilor cu aproximativ 1.000 de dolari. În mod uimitor, se pare că Wuling realizează un profit mai mic de 14 dolari pe fiecare mașină.

Un Mini EV pentru Europa și SUA

Marja slabă de profit nu a împiedicat Wuling și marca sa frate, Baojun, să creeze mai multe mașini. Wuling a produs întotdeauna microutilitare destinate fermierilor și celor care au activități de transport, așa că introducerea lui Mini EV a fost o mișcare surprinzătoare.

Baojun, pe de altă parte, este un sub-brand Wuling care a intrat mai devreme pe piața micro-EV decât compania-mamă, atât cu modelul E100, cât și cu E200. Ambele au loc doar pentru două persoane, iar E200 este vândut într-o manieră ușor rearanjată ca Wuling Nano, cu un motor mai puternic și autonomie mai mare. Fiind cu două locuri, nu s-au vândut niciodată bine, dar E300 ( Kiwi EV) reproduce în multe feluri formula Mini EV. Cu excepția faptului că are un preț de aproape două ori mai mare, are un design asemănător cu un robot și caracteristici moderne, cum ar fi încărcarea rapidă.

Wuling poate spera să reproducă succesul Mini EV cu viitorul său Air EV, ce pare a fi o trecere către modele mai scumpe și ar putea semnala dorința de intra și pe piețe externe.

Dartz, o companie letonă cunoscută pentru SUV-urile sale blindate, plănuia să vândă Mini EV sub titulatura „Freze Nikrob” în Europa, dar acele planuri par să se fi schimbat. „Nikrob a fost un pas temporar”, spune fondatorul companiei Leonard Yankelovich. „Vom păstra propria noastră etichetă, Freze [fostul Frese], iar această mașină nu va fi doar un Wuling Hongguang Mini EV dar cu altă emblemă pe capotă, așa cum a fost Nikrob, ci va fi o mașină nouă.

Decizia lui Dartz de a reproiecta caroseria mașinii evidențiază una dintre problemele comercializării de mașini chinezești pe piețele occidentale: siguranța. Conform reglementărilor Euro NCAP, de exemplu, controlul electronic al stabilității (ESC) este obligatoriu, iar lui Mini EV îi lipsește cu desăvârșire această caracteristică.

La chinezi a devenit mașină-cult. Foto/GM China

Ar putea General Motors să aplice lecțiile învățate din producerea acestui vehicul electric super-ieftin pe alte piețe? Potrivit lui Tu Le, fondatorul și directorul general al Sino Auto Insights, există două posibilități. Mini EV a atras cumpărătorii mai tineri din China și consideră că GM ar putea viza un grup de clienți similar în SUA sau pe o piață în curs de dezvoltare, unde o mașină mică de oraș ar atrage destui clienți. Sau ar putea urma un traseu foarte diferit. „Dacă nu suntem limitați de modelul de afaceri, datele ar putea fi folosite pentru a dezvolta o un model folosit la car sharing, tendință tot mai des întâlnită în marile orașe”.

Mașini electrice din ce în ce mai ieftine

Odată cu creșterea prețurilor la combustibilii fosili, nu este deloc surprinzător că majoritatea piețelor se reorientează către vehicule electrice mai ieftine. O versiune electrificată a lui Tata Nano, care deține titlul „cea mai ieftină mașină din lume”, costă puțin peste 2.000 de dolari și primește recenzii surprinzător de decente.

În decembrie, Mahmoud Samara, vicepreședinte al Cadillac America de Nord, a fost numit președinte al GM Europe. Samara a spus că unul dintre obiectivele sale cheie pentru GM ar fi „transformarea operațiunilor din Europa într-un startup de mobilitate urbană”. „La nivel global, GM investește 35 de miliarde de dolari în vehicule electrice și autonome până în 2025”, a spus el la acea vreme.

Personalizarea ține de imaginația proprietarului. Foto/GM China

Este posibil să nu putem cumpăra un Wuling Mini EV așa ca în China, dar există șanse ca GM să folosească know-how-ul dobândit la producerea acestei mașini electrice de buget pentru a lansa un model pentru American sau Europa, care să se comercializeze cu un preț de sub 10.000 de dolari, scrie Wired.com

Dacia Spring rămâne cea mai ieftină mașină electrică de pe piața din România, modelul entry-level având un preț de pornire de 10.150 de euro, cu bonusul de la stat. Așadar, o astfel de mașină, chiar și lipsită de dotări cu care europenii sunt obișnuiți, ar putea face ca automobile precum Wuling MiniEV să aibă succes și la noi.

Sursa foto: General Motors China

