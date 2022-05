Francezii de la Renault vor să facă trecerea către noile tehnologii „verzi” prin lansarea modelului Scenic e-Vision. Iar ca să îi credem, șeful companiei, Luca de Meo, spune că mașina este realizată în proporție de 75% din materiale reciclabile. Mai mult, la sfârșitul duratei de viață, mașina poate fi și ea reciclată în proporție de 95%.

Creat de designerul-șef Gilles Vidal, Scenic e-Vision reprezintă viitorul Renault pe trei fronturi. „Designul exterior, reprezentativ pentru cum vor arăta în 2024 modelele noastre, cel exterior pentru 2025, iar tehnologia arată ce vom avea sub capotă în 2030”, a declarat Vidal.

Scenic este o mașină gata de producție în proporție de 90%, potrivit designerului-șef de la Renault. Tehnologia sistemului de propulsie este mai degrabă o avanpremieră a ceea ce Renault ar putea oferi pe mașinile sale după 2030.

Propulsie mixtă - hidrogen și electrică

Conceptul Scenic e-Vision folosește o platformă personalizată, dar mașina de producție din 2024 va utiliza platforma tehnică CMF-EV folosită și de modelele electrice ale alianței precum Megane E-Tech sau Nissan Ariya. Aceasta va însemna un grup motopropulsor complet electric, cu baterii de până la 90 kWh și cu o autonomie de aproape 500 de kilometri la o încărcare completă.

Renault folosește tehnologia bateriilor electrice și a celulelor de combustibil cu hidrogen pentru a alimenta un motor electric montat pe puntea spate ce dezvoltă o putere de aproape 215 CP. În esență, sub podea este montată o celulă de combustibil compactă cu hidrogen pentru a reîncărca bateria mașinii, în locul clasicului motor pe benzină.

Cu o capacitate de 40 kWh, bateria este aceeași cu cea folosită în varianta cu autonomie redusă de la Megane E-Tech și se află sub partea din față a podelei. Are o capacitate mult mai mare față de cele folosite de regulă la mașinile pe benzină, dar este la aproximativ jumătate din dimensiunea și greutatea unei baterii utilizate într-o mașină electrică cu autonomie mare.

Mașina poate fi reîncărcată direct la priză, dar are și o „rezervă” sub forma unei celule hidrogen cu o putere de 15 kW, montată în jumătatea din spate a podelei care te scapă de oprirea la stațiile de încărcare. Aceasta este alimentat de un rezervor de înaltă presiune montat sub capotă, care este mai mic și mai ușor decât cel întâlnit într-o mașină convențională alimentată cu celule de hidrogen. Cu 2,5 kg reprezintă jumătate din greutatea rezervorului folosit pentru a alimenta un alt model cu propulsie pe hidrogen, Toyota Mirai.

Renault susține că, începând cu anul 2030, sprijinit și de o rețea adecvată de stații de încărcare cu hidrogen, un astfel de grup motopropulsor ar putea acoperi 800 de kilometri cu doar o oprire de cinci minute pentru a umple rezervorul de hidrogen. Nu va fi nevoie să încărcați bateria, fiindcă celula de hidrogen o poate face în mers.

Dimensiuni de clasa compactă

Renault e-Vision măsoară aproape 4.490 mm lungime, este puțin mai scurt decât Volkswagen ID.4 și mai lung decât Mercedes EQA. Conceptul are un ampatament de 2.835 mm, dimensiuni ce încadrează caroseria în segmentul C de automobile.

