RAR vrea să evite panicarea șoferilor în legătură cu cauciucurile de iarnă

Registrul Auto Român (RAR) a publicat o informare oficială pentru a clarifica situația pneurilor care sunt permise pe drumurile publice în apropierea iernii. Oficialii subliniază că pneurile care îi scapă pe șoferi de potențiale amenzi sunt cele cu însemnele „M+S”, „M.S.” sau „M&S” pe flanc.

Iarna se apropie și RAR vrea să preîntâmpine eventualele neînțelegeri care se repetă an de an. Registrul a dat publicității o serie de precizări pentru a clarifica, încă o dată, prevederile legale cu privire la anvelopele care sunt recomandate a fi folosite în sezonul rece și situația în care șoferii sunt obligați să circule pe drumurile din România cu aceste cauciucuri.

„Chiar dacă vremea încă este însorită în cea mai mare parte a țării, au început să circule deja informații menite să panicheze posesorii de autovehicule, așadar precizăm CLAR că NU există o data limită pentru montarea cauciucurilor de iarnă,” se arată într-o postare pe pagina oficială de Facebook a RAR. În continuare, oficialitățile arată că „TOATE anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele M și S (însemnând noroi și zăpadă – engl. mud and snow), sub forma: M+S, M.S. sau M&S, îndeplinesc cerințele de utilizare în condițiile specifice de iarnă prevăzute în legislația națională rutieră.”

RAR face trimite la baza legală pe care se fundamentează precizările. Este vorba de Ordonanța Guvernului nr. 5/2011 pentru modificarea și completarea OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în 2006. Acolo se vorbește pe larg despre cadrul legal care obligă șoferii să meargă c mașini echipate cu anvelope de iarnă pe drumuri acoperită cu zăpadă, gheață sau polei. Legislația nu prevede o dată limită pentru aplicarea acestei obligativități, ea depinzând exclusiv de condițiile de drum, indiferent de dată calendaristică sau anotimp. În plus, RAR mai menționează că „denumirea «all seasons» este una comercială, folosită de producătorii de anvelope, dar care nu are un corespondent în legislația națională a României. Indiferent care este denumirea comercială a unui pneu, dacă acesta este inscripționat cu literele M şi S (însemnând mud and snow), sub forma: M+S, M.S. sau M&S, el îndeplinește cerințele de utilizare în condiţiile specifice de iarnă prevăzute în legislaţia rutieră națională."

