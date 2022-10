Hyundai va pierde sute de milioane de euro odată cu ieșirea din Rusia

Toți marii producători auto care dețin uzine în Rusia caută o portiță de ieșire, iar Hyundai și Kia par a fi următorii pe listă după ce Nissan și-a vândut uzina pentru 1 euro, iar Renault a pasat toate activele rusești către AvtoVAZ pentru o rublă.

Rusia a devenit, din momentul în care a pornit războiul împotriva Ucrainei în luna februarie, o țară pe care o evită tot mai multe nume mari din comerț și industrie. Lumea auto nu face excepție și, deci, nu este surprinzător că, acum, Hyundai și Kia vor să părăsească Rusia și își calculează pierderile. Nissan și-a vândut întreaga afacere din Rusia contra sumei simbolice de un euro, acceptând pierderi totale de 687 milioane de euro ca urmare a acestei decizii. În mod similar, și Renault a fugit din Rusia și a predat activele rușilor de la AvtoVAZ cu prețul de o rublă. Toyota nu și-a vândut, încă, fabrica, dar a închis-o, iar Mazda și Volkswagen par a se îndrepta către decizii similare, germanii căutând un cumpărător pentru fabrica lor din Kaluga.

Fabrica Hyundai-Kia din Rusia n-a mai produs niciun automobil în lunile august și septembrie ale acestui an, conform Korea Herald, față de o producție de 17,649 unități în luna ianuarie, înainte de începutul războiului. Anul trecut, cota de piață a Hyundai-Kia a fost de 23%, adică îmediat în spatele celor de la Renault, cu 377,612 mașini vândute. În mod similar, exporturile către Rusia s-au prăbușit și ele, înjumătățindu-se încă de la începutul conflictului militar.

Problema coreenilor este reprezentată de planul extins de investiții pe următorii cinci ani, cu nu mai puțin de 457 milioane de dolari dedicate acestei piețe până în 2027. Chiar înaintea începerii pandemiei, în 2020, Hyundai a cumpărat o fostă uzină General Motors pentru 35,5 de milioane de euro. Esther Yim, analist financiar la Samsung Securities, a subliniat pentru Asia Financial că pierderile pentru Hyundai și Kia s-ar putea ridica la 320 milioane de euro doar anul acesta, dacă decizia de a părăsi piața rusă va fi pusă în aplicare. „Este o decizie dificilă, din cauza cheltuielilor pe care Hyundai le-a făcut deja în Rusia, cât și din punctul de vedere al relațiilor dintre companie și statul rus și, respectiv, cel american,” a spus Kim Jin-woo, analist Korea Investment & Securities.

Pe lângă problemele din Rusia, Hyundai are dificultăți și în alte regiuni. Lanțul de aprovizionare de pe continentul nord american al mărcii coreene a fost zguduit în vară de un raport al celor de la Reuters care arăta că un furnizor al celor de la Hyundai din statul Alabama are angajați minori. Ulterior, o anchetă locală a relevat faptul că un alt furnizor al mărcii, tot din statul Alabama, are angajați sud-americani cu vârste de 13 ani. Se pare că aceștia au fost angajați prin terți, Hyundai anunțând că va opri această practică pentru a se ocupa direct de angajări.

În plus, Hyundai a lansat o investigație internă pe tot lanțul său de aprovizionare din SUA pentru a vedea dacă această situație se repetă și în alte locuri și a anunțat că va opri colaborarea cu furnizorii prinși în afara legii muncii din America. Toate acestea se întâmplă în contextul în care circa 50% din modelele Hyundai vândute pe piața americană sunt produse în Alabama și coreenii pregătesc construcția unei noi fabrici în Statele Unite pe lângă cea din Indonesia.

Sursa foto: Shutterstock.com

