[HARTĂ] Unde îți poți încărca mașina electrică când mergi la mall

Piața din România este tot mai deschisă către perspectivele oferite de mașinile electrice. Odată cu creșterea volumului de vânzări pe plan național, crește și nivelul de acoperire al rețelei de puncte de încărcare. Multe dintre stațiile de reîncărcare se află în apropierea centrelor comerciale, iar noi vă oferim o hartă cu punctele care sunt la o aruncătură de băț de cele mai mari 10 mall-uri din București.

Anul acesta, unul din cinci automobile comercializate în România este electric sau hibrid, iar piața pare a fi tot mai deschisă către un segment care, până nu demult, părea a ține doar de domeniul ineditului. Acum, însă, împinși de la spate și de legislația la nivel european, românii sunt tot mai receptivi la opțiunea reprezentată de mașinile nepoluante. Ca dovadă, Dacia Spring se află în topul vânzărilor de mașini mici de la noi, devansând multe modele cu propulsoare tradiționale. Cu toate acestea, latența schimbării este, încă, mare.

Am decis, însă, să ne concentrăm pe Capitală și am pus la punct o hartă pe care am pus stațiile de încărcare aflate în apropierea celor mai importante 10 centre comerciale din București. Am luat în calcul mall-uri importante din toate colțurile orașului inclusiv Afi Cotroceni, Mega Mall și Park Lake. Decizia de a ne concentra pe punctele din apropierea mall-urilor a plecat de la constatarea că centrele comerciale sunt adevărate magnete de persoane care-și petrec timpul liber acolo, mai ales în perioada weekend-ului. Astfel, am considerat mall-urile ca fiind adevărate „aglomerări urbane”.

Datele existente arată că toate centrele comerciale au cel puțin o locație în imediata apropiere (sub un kilometru) unde îți poți încărca mașina electrică, iar prețurile sunt asemănătoare (între 1,3 și 2,8 lei pe kw în funcție de tipul de încărcare, AC sau DC, provider și locație). De asemenea, există puncte de încărcare și în apropierea altor mall-uri mai mici, dar sunt și locații care s-au închis, cum ar fi zona de încărcare din parcarea Ikea Băneasa.

Această hartă interactivă este la zi la momentul publicării acestui articol, dar trebuie luat în calcul faptul că unele stații pot fi nefuncționale în anumite perioade. În plus, centrele comerciale adaugă mereu noi puncte de încărcare în parcările lor subterane sau supraterane, astfel că indicațiile cu privire la locația exactă a fișelor poate să fie imprecisă. Aceste date pot fi verificate pe portaluri ca plugshare.com sau statiideincarcare.ro.

Situația punctelor de încărcare pentru EV-uri în Europa

Conform Asociației Producătorilor de Automobile Europeni (ACEA), problema acoperirii reduse a rețelei de puncte de încărcare pentru mașini electrice este, în continuare, una pregnantă chiar și în țările vest europene, România fiind departe de media europeană la acest capitol. Astfel, nu mai puțin de șase țări din UE nu au cel puțin un punct de încărcare la 100 de kilometri de drum, iar doar cinci au cel puțin 10 stații de încărcare la 100 de kilometri de drum. Țări care stau bine în această privință - ca Olanda, unde există un punct de încărcare la fiecare 1,5 kilometri de drum - sunt la ani lumină de codașii din acest top. De pildă, în Polonia există un punct de încărcare la fiecare 150 de kilometri.

În România, statistica arată că avem 1,7 puncte de încărcare la 100 de kilometri, asta deși România este de șase ori mai mare ca Olanda. Țările de Jos au cele mai multe puncte de încărcare din Uniunea Europeană, circa 90.000 față de aproape 1.200 câte există, în prezent, în România. Practic, Olanda are atâtea puncte de încărcare cât alte 23 de state membre la un loc. Germania este pe poziția secundă la numărul de puncte de încărcare cu aproximativ 60.000. Dacă ne raportăm la numărul total de chargere de pe suprafața Uniunii, pe spațiul României sunt doar 0,4% din total.

Premierul Nicolae Ciucă a promis, însă, că situația se va schimba și că vor fi montate 30.000 de puncte de încărcare noi în România, prin PNRR. O altă problemă, care este mai dificil de soluționat, o constituie lipsa de capacități de încărcare rapidă (peste 22kw). Majoritatea punctelor de încărcare oferă fișe Type 2 cu capacitate între 14 și 22kw.

