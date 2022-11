Top 5 cele mai rapide mașini de serie în 2022

Producătorul britanic Ultima construiește mașini, multe sub formă de kit pe care-l asamblezi singur, Ikea-style, de mai bine de 25 de ani. De la un an la altul, formula a fost îmbunătățită și ultima generație a modelului RS, lansată în 2019, are performanțe cu care rivalizează cu Koenigsegg-urile din Suedia. Îți poți echipa RS-ul cu diverse motoare, dar varianta de top cu motor de origine Chevrolet (LT5 V8) dezvoltă până la 1.200 de cai putere și poate atinge o viteză maximă de peste 400 km/h, singura limitare fiind lungimea rapoartelor din cutia de viteze. Britanicii spun că noul RS este cel mai aerodinamic model produs de ei, iar aspectul îți sugerează că Ultima n-are voie să iasă de pe circuit. Dar numerele de înmatriculare arată că mașina este 100% legală.

Câteva cifre: