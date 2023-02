Mercedes-Benz ne-a oferit imagini cu planșa de bord de pe nivelele superioare de echipare ale Clasei E, care va ajunge în showroom-uri în a doua parte a acestui an. Dacă versiunile de bază vor beneficia de un singur ecran, cele cu adevărat scumpe vin cu un „Superscreen” care, practic, transformă întreaga planșă de bord într-o plajă de ecrane și oferă aplicații integrate ca Zoom sau TikTok. În plus, pasagerii își vor putea face selfie-uri cu o cameră aflată tot în bord.

Nu mai surprinde pe nimeni faptul că toți marii constructori își proiectează mașinile în așa fel încât ele să fie niște adevărate bule de entertainment pe roți. Moda ecranelor și a infotainment-ului nu este nouă - în fond, în anii 2000, toată lumea se dădea în vânt după ecrane în tetiere, în parasolare, ba chiar și console de jocuri încastrate în bord sau integrate în portbagaj. Acum, însă, totul a devenit mult mai streamlined și mai rafinat grație noilor tehnologii disponibile.

Deși imagini cu generația W214 a limuzinei de clasă medie Mercedes-Benz Clasa E cutreieră internetul de luni bune, acestea sunt primele cadre oficiale cu ceea ce germanii numesc Superscreen: o planșă de bord cu suprafețe semi-transparente care include ecrane tactile de mari dimensiuni, parte a pachetului MBUX de ultimă generație. Tehnologia, în sine, nu va debuta pe viitoarea Clasă E, căci ea este deja disponibilă pe nava amiral a gamei electrice, adică Mercedes-Benz EQS, deși, pe acel model, se numește „Hyperscreen”.

Noul Mercedes-Benz Clasa E, mașina în care-ți poți face selfie-uri și le poți pune pe TikTok

Pentru a beneficia de toate noutățile, trebuie să optezi pentru pachetul MBUX Entertainment Plus care vine cu hardware în plus, un pachet de date third-party, update-uri de soft, dar și servicii Mercedes-Benz interconectate. Concret, șoferul va avea în față un instrumentar digital afișat pe un ecran vertical, separat de planșa bordului. Acest ecran are și el o cameră inclusă, iar șoferul poate folosi și funcția video într-o teleconferință pe Zoom sau Webex atunci când mașina stă pe loc. Altfel, va fi conectat doar canalul audio. În plus, există celelalte două ecrane din planșa de bord.

Ecranul poziționat în fața scaunului pasagerului este inactiv atât timp cât nu stă nimeni în dreapta. Altfel, el oferă o serie de aplicații preinstalate prin MBUX inclusiv TikTok, Angry Birds, browser-ul Vivaldi și portalul ZYNC. În plus, prin comenzile tactile poți ajunge pe magazinul online de aplicații al Mercedes-Benz, ceea ce înseamnă că aplicații ca Netflix, Hulu, și Disney + vor deveni disponibile.

Citeste si: Mercedes-Benz lanseaza noul E Cabrio in septembrie. Afla preturile

Ceea ce este interesant este că ecranul pasagerului din dreapta nu se închide când mașina este în mișcare - așa cum se întânplă cu display-ul din spatele volanului și cu ecranul mare de pe consolă. Mercedes-Bbenz a găsit soluția pentru a-l păstra pe pasagerul din dreapta în „coconul” său de entertainment fără ca imaginile pe care le urmărește acesta să-l perturbe pe șofer - folosind o tehnologie bazată și pe camere care schimbă în timp real luminozitatea ecranului.

Mercedes-Benz Clasa E are un interior inteligent, cu un aisstent personal care-ți învață obiceiurile

Există mai multe moduri pentru ecranele din habitaclu - Navigation, Assistance și Service - dar și două look-uri, Classic și Sporty. Există, evident, și diverse canale luminescente prin interior, mai ales dacă ai optat pentru pachetul Active Ambient Lighting cu iluminare inteligentă. Chiar și fără ele, tonurile luminoase din interior se schimbă în funcție de look-ul ales, luminile din interior devenind roșii în modul Sporty, când îți apare și un turometru mare pe ecranul din spatele volanului. În plus, asemeni unui media player din anii 2000 care dispunea de teme în mișcare ce se onduiau pe ritmul muzicii ascultate, și lumina din interior va mima ritmul cântecelor tale favorite schimbându-și intensitatea și tonurile de culoare.

Citeste si: Primăria Capitalei: Operatorii care aleg camioane electrice pot...

Există și un AI în interiorul viitorului Clasa E care, spune Mercedes-Benz, va încerca să aibă grijă de tine. Mai exact, mașina va „știi” când temperatura scade sub un anume palier pe care, probabil, îl vei putea seta. Dacă, de pildă, este mai frig de 5 grade Celsius afară, sistemul de încălzire va porni automat, iar luminile din interior vor oferi niște nuanțe primitoare de oranj-gălbui. Alternativ, dacă ieși la o întâlnire, AI-ul îți va porni automat un playlist romantic și va colora luminile din habitaclu într-un roșu senzual. Poți, evident, și să-ți creezi și alte teme, nu doar predefinitul „Date Night” despre care vorbim.

Asistentul acesta personal îți va putea învăța și obiceiurile de pe ruta pe care o parcurgi zilnic și va putea, la un moment dat, să „știe” când să coboare geamul dacă ai ajuns în dreptul barierei de la parcarea subterană a biroului unde lucrezi. Prin așa-numitele „Magic Modules”, Mercedes-Benz îți poate memora liste și îți poate aminti ce a rămas de făcut pe ziua respectivă. În fine, funcția „Hey, Mercedes!” a fost îmbunătățită și poate primi două comenzi în aceeași frază. Singura problemă? Aproape că nu mai ai controale fizice în mașină, butoanele clasice fiind aproape absente.

Citeste si: O revistă a interzis sute de autori fiindcă își scriau articolele...

Sursa foto: Mercedes-Benz

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: