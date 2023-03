Două ceasuri Rolex Daytona, care au aparținut actorului Paul Newman, scoase la licitație

Două ceasuri Rolex Daytona, găsite la reședința regretatului actor american Paul Newman, vor fi scoase la licitație de către casa Sotheby's în cadrul unui eveniment special. Cele două ceasuri fac parte dintr-o colecție de peste 300 de obiecte care au aparținut lui Paul Newman și soției sale, actriția Joanne Woodward, care cronicizează viața celor doi.

„Erau într-o cutie pe biroul său, lângă carnetul de conducere”, își amintea Nell Newman, fiica cea mare a lui Paul Newman, citată de WSJ. Aceasta și-a amintit că a găsit cele două ceasuri întâmplător, pe când căuta un creion în biroul din reședința familiei. Newman, care a murit în 2008 după o luptă cu cancerul, a fost pasionat de curse, dar și de ceasuri, putând fi văzut adesea cu un Rolex la încheietură.

„Singurul loc în care am simțit că mă exprim cu grație a fost la volanul unei mașini de curse”, spunea Paul Newman, care a obținut unul dintre cele două ceasuri oferite la licitație în urma unei victorii pe circuit. Actorul, cunoscut pentru filme precum "The Colour of Money", de Martin Scorsese (1986), pentru care a și primit premiul Oscar, a pilotat până aproape de sfârșitul vieții. Casa de licitații a anunțat o plajă de preț potențială între 500.000 de dolari și 1.000.000 de dolari pentru fiecare ceas, dar experții din domeniu spun că fiecare se va vinde cu mult mai mult de atât.

Embed from Getty Images

În 2017, un alt Rolex Daytona, care i-a aparţinut tot lui Paul Newman, a fost vândut în câteva minute pentru suma de 17,8 milioane de dolari. Licitația, organizată în toamna acelui an de casa Phillips la New York, a fost pentru un exemplar de la finele aniilor '60 pe care Newman l-a purtat adesea și care a fost apreciat pentru aspectul neobișnuit al cadranului.

Unul dintre cele două ceasuri elveţiene scoase la licitaţie pe 9 iunie i-a fost dăruit actorului hollywoodian de către soţia. Acest Rolex Daytona se prezintă cu un cadran negru şi curea din piele ce poartă inscripţia gravată cu majuscule "Drive Very Slowly", semnată "Joanne". Celălalt ceas, un Rolex "Zenith" Daytona este un model similar, dar cu cadran alb şi curea metalică. Acesta din urmă i-a fost oferit lui Newman pentru victoria din clasa GTS-1 în cursa de 24 de ore de la Daytona din 1995. Newman a pilotat pentru echipa lui Jack Roush, reușind să încheie cursa pe poziția a treia în clasamentul general. Cu aproape două decenii în urmă, în 1977, Newman concura pentrua prima oară în cursa de 24 de ore de la Daytona cu un Ferrari, încheind cursa pe locul al cincilea.

Tipul de ceas Rolex Daytona pe care l-a obținut Paul Newman după câștigarea cursei de la Daytona din '95, la categoria sa

Actorul avea 70 de ani în 1995 şi a devenit astfel cel mai în vârstă pilot care și-a trecut vreodată în cont o victorie de clasă la Daytona. Newman a continuat să meargă la curse până în anul 2005, când a luat pentru ultima oară startul în cursa de 24 de ore la bordul unui prototip cu care făcea reclamă și la ultimul film la care a contribuit, cu vocea, anume pelicula de animație „Cars”. La acel moment, Newman avea 80 de ani Cu doi ani înainte, acesta a mers pentru ultima oară pe circuitul său de casă, Lime Rock Park, din Connecticut, la bordul unui Chevrolet Corvette de Trans-Am vopsit în culorile Bob Sharp Racing alături de care a avut succes în anii '70-'80.

Sursa foto: Matthew Bain Inc, Mark Reinstein / Shutterstock.com

