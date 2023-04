Gigantul american Ford abandonează, pentru moment, visul de a aduce clienților mașini capabile să se conducă singure în (aproape) orice condiții. Ovalul Albastru căuta avizul autorităților americane pentru a putea începe testările în masă ale tehnologiei care permite condus autonom de nivel 4. Înainte ca National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA - Administrația Națională pentru Siguranța Traficului) să vină cu un răspuns în acest sens, Ford și-a retras cererea, motivând lipsa de profitabilitate pe termen mediu și lung a acestei tehnologii care nu este, încă, la nivelul dorit.

La începutul lunii martie, scriam că 550 de foști angajați Argo AI au fost aleși pentru a ajuta la dezvoltarea unor tehnologii care să îmbunătățească sistemul actual BlueCruise. Acesta oferă, deja, posibilitatea de conducere pe autostradă fără ca șoferul să țină mâinile pe volan, dar sistemul nu echipează decât anumite modele Ford. Pe viitor, noile versiuni ar trebui să fie capabile să te ghideze „eyes-off” - adică să ai încredere să-ți iei ochii de la drum în timp ce AI-ul te conduce.

