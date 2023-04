Renault zice că e pe urmele Tesla: în ce an va ajunge din urmă compania lui Elon Musk

Renault a prezentat luni noua arhitectură software a viitoarelor sale vehicule care, susţine producătorul auto francez, va fi până în 2026 la acelaşi nivel cu cea a liderului industriei de vehicule electrice, Tesla, transmite Reuters.

Grupul francez, ca şi cei mai mulţi producători auto, este de luni de zile sub ameninţarea reducerilor de preţ ale Tesla. În Franţa, preţul de catalog al Tesla Model 3 începe acum de la acelaşi nivel cu cel al modelului electric Renault Mégane, aproximativ 42.000 euro (46.318 dolari), conform Agerpres.ro.



Deşi şeful Renault, Luca de Meo, a admis că Tesla rămâne "o provocate pe termen scurt", el a declarat că producătorul auto francez nu se va angaja într-un război al preţurilor pe segmentul vehiculelor electrice.



"Nu vrem să facem ceea ce am făcut în trecut, vrem să ne vindem maşinile noastre, nu vrem să oferim gratis maşinile noastre", a afirmat Gilles Le Borgne, şeful diviziei de inginerie a Renault.



Un design "al unui vehicul definit de software" va fi în centrul viitoarei entităţi a Renault dedicată vehiculelor electrice - Ampere - a informat grupul francez. Dezvoltat împreună cu Google şi Qualcomm Inc, va reduce considerabil complexitatea, având doar 20 de procesoare la bord pentru conducerea maşinii, în loc de o sută în prezent.



"Este similar cu Tesla, în 2026 ei vor avea aceeaşi abordare, vor avea aceeaşi abordare a arhitecturii vehiculelor electrice", a explicat Frédéric Vincent, şeful diviziei digitale a Renault.



"În 2026, vom fi la nivelul Tesla în domeniul vehiculelor definite de software", a adăugat le Borgne.



Programul pentru modelul utilitarei electrice FlexEVan va inaugura noua arhitectură software Renault în 2026, urmat de brandul sport Alpine şi apoi de toate modelele brandului Renault.



Luna trecută, Renault a anunţat că îl va implica şi pe partenerul japonez Nissan în proiectul utilitarei FlexEVan, acesta urmând să fie unul din cele aproximativ 10 proiecte la care cei doi producători auto vor continua să colaboreze în cadrul alianţei lor reformate.



Noua utilitară FlexEVan care va funcţiona în întregime pe baterie va extinde linia de vehicule comerciale uşoare a Renault, linie care include modelul Kangoo, pentru care anul trecut au fost vândute 330.000 de unităţi.



FlexEVan va viza necesităţile de livrări urbane, oferind conectivitate deplină pentru managementul în timp real al flotelor, a declarat în luna mai a anului trecut directorul general de la Renault, Luca de Meo.



Atunci, Luca de Meo a anunţat că Renault are de gând să înfiinţeze Flexis, un parteneriat cu un producător de componente pentru a dezvolta o platformă electrică dedicată special noii familii de utilitare. Renault a demarat discuţii cu operatorii de logistică şi operatorii de flote pentru a strânge posibile pre-comenzi, a mai spus atunci directorul grupului francez.

Sursa foto: Rokas Tenys / Shutterstock.com

