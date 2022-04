Renault ar urma să își separe producția de vehicule electrice și pe carburanți în două divizii

Directorul general al Renault, Luca de Meo, vrea să pună în practică planul său de a crea divizii separate pentru vehiculele electrice (EV) şi pentru vehiculele cu motoare cu combustie internă (ICE), în pofida potenţialelor incertitudini costisitoare privind interesele sale în Rusia, potrivit unor surse care și-au păstrat anonimatul.

În încercarea de a ţine pasul cu rivale ca Tesla şi Volkswagen, producătorul auto francez a prezentat prima schimbare de strategie în februarie, cu câteva zile înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, anunţând că planul de redresare este în avans faţă de calendarul programat, a scris Agerpres, citând Reuters.



O evaluare internă a progreselor va fi făcută în trei luni, au mai spus sursele. Cele mai bine vândute modele electrice ale grupului Renault sunt Dacia Spring şi Renault Zoe.



"În pofida problemelor din Rusia, Luca de Meo vrea să se mişte rapid în vederea creării celor două entităţi". Câteva grupuri lucrează în mod activ la crearea celor două structuri legale separate, care au numele de cod "Ampere" pentru vehiculele electrice şi "Horse" pentru vehiculele cu motoare cu combustie internă, au anunţat sursele.



Reprezentanţii Renault nu au dorit să comenteze.



Această schimbare de strategie la Renault vine într-un moment în care compania se confruntă cu o criză generată de afacerile sale din Rusia. Luna trecută, Renault a semnalat că se va retrage de pe a doua cea mai importantă piaţă a sa, prin oprirea operaţiunilor la uzina din apropiere de Moscova şi evaluarea opţiunilor cu privire la pachetul majoritar pe care îl deţine la AvtoVaz, cel mai mare producător de automobile din Rusia.



Luna trecută, Luca de Meo a avertizat că retragerea Renault din Rusia creează "o situaţie foarte complexă" pentru companie, afectându-i profiturile şi vânzările într-un moment în care vrea să accelereze planul de relansare. De asemenea, Renault a informat că şi-a redus previziunile referitoare la profitul operaţional şi fluxul de numerar în 2022 şi, de asemenea, analizează o depreciere a activelor cu 2,2 miliarde de euro, ca urmare a posibilelor costuri pentru suspendarea operaţiunilor din Rusia.



Renault este producătorul auto mondial cu cea mai mare expunere pe Rusia şi în consecinţă are mai mult de pierdut decât orice altă companie occidentală de pe urma plecării din această ţară. De la începutul războiului, capitalizarea de piaţă a Renault s-a redus cu aproximativ 30%.



Conform surselor, Renault vrea în următoarele luni să obţină progrese în privinţa planului de scindare între motoarele electrice şi cele convenţionale, iar o evaluare a progreselor va fi făcută în iulie, în timp ce discuţiile cu sindicatele vor începe până în vară.



Şi producătorul auto american Ford a anunţat în martie că diviziile sale de vehicule electrice (EV) şi de motoare cu combustie internă (ICE) vor funcţiona ca entităţi separate, o decizie menită să extindă producţia de vehicule electrice, în încercarea de a ţine pasul cu Tesla Inc, producătorul auto cu cea mai mare capitalizare bursieră.



Una din surse susţine că Renault urmăreşte în continuare planul anunţat anterior, conform căruia "o entitate pur electrică" va avea sediul în Franţa, în timp ce una separată, pentru motoarele cu combustie şi hibride, ar putea avea sediul în străinătate şi ar fi deschisă la parteneriate.



Şi analiştii intervievaţi de Bloomberg au anunţat săptămâna aceasta că Renault analizează o posibilă separare şi o ofertă publică iniţială pentru activele sale din domeniul automobilelor electrice.



"Echipa managerială continuă să analizeze o posibilă separare a companiei în două entităţi", susţin analiştii de la firma Stifel, în frunte cu Pierre Quemener. Potrivit acestora, o nouă companie denumită New Mobility, compusă din operaţiunile din domeniul vehiculelor electrice şi activele subsidiarei de car-sharing Mobilize, ar urma să fie separată de activele tradiţionale.



"CEO-ul a adăugat că acestea din urmă ar putea fi combinate cu cele ale unui posibil partener. Un IPO pentru noua companie New Mobility ar putea fi avută în vedere pentru 2023", adaugă analiştii.



Separarea în două a companiei ar permite nu numai diminuarea costurilor generate de retragerea din Rusia dar şi strângerea de fonduri pentru dezvoltarea de vehicule electrice şi noi tehnologii.

Sursa foto: Shutterstock

