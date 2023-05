Nissan a dat lovitura cu Ariya. SUV-ul nipon a câștigat premiul „Best Electric Car in Romania”

După o excursie motorizată pe traseul București - Iași - București juriul competiției „Best Electric Car in Romania” și-a desemnat câștigătorii chiar la Ministerul Mediului, în prezența ministrului Barna Tanczos, dar și a președintelui Administrației Fondului de Mediu (AFM), Laurențiu Neculaescu. Juriul a ales câștigătorii dintre cele șapte mașini finaliste, iar Nissan a plecat acasă cu premiul cel mai important.

Concursul „Best Electric Car in Romania” și-a desemnat câștigătorii ediției cu numărul trei care a pus lupa pe șapte dintre modelele electrice lansate în ultimul an în România. Juriul a ales mașini din segmente diferite, inclusiv crossover-uri, limuzine de lux, dar și un monovolum și modele de oraș. Dintre acestea, urmând și trendurile din piață, câștigătorul cel mare a fost un SUV, anume Nissan-ul Ariya.

Kia e-Niro, mașina care a primit premiul „Best Consumption”

Cele șapte modele finaliste care și-au disputat premiul „Best Electric Car in Romania” 2023 au fost Audi Q8 e-tron 50 quattro, BMW i7 xDrive60, Cupra Born, Kia e-Niro, Nissan Aryia, VW ID. Buzz și Toyota BZ4X. Ca urmare a veleităților diferite a mașinilor din concurs, cei 14 membri ai juriului au decis acordarea de premii speciale în acest an, în urma testului care a adus mașinile în capitala Moldovei.

Cel mai bun consum și cea mai mare autonomie din competiție

Organizatorii concursului, și anume AutoExpert Media, au premiat, mai întâi, trei dintre modelele finaliste, anume Toyota BZ4X - primul EV al mărcii japoneze -, mai apoi Cupra Born și Audi Q8 E-Tron. Cupra Born, la rândul său, primul EV din portofoliul brand-ului Cupra care pregătește și alte mașini electre în viitorul apropiat.

BMW i7, varianta electrică a Seriei 7

Următorul premiu a ajuns la mașina cu cea mai bună autonomie (Best Electric Range) în cadrul testului de grup, anume limuzina de lux BMW i7 xDrive60. Aceasta se laudă cu o autonomie de 600 de kilometri în ciuda celor 2.715 kilograme. Mașina are o baterie de 105,7 kWh pe o arhitectură de 400V. Cu 536 de cai putere și 745 Nm, o accelerație de la 0 la 100 km/h în 4,7 secunde este posibilă.

Premiul Best Electric Consumption a ajung la Kia e-Niro, cea de-a doua generație a crossover-ului corean venind cu o autonomie de 550 de kilometri (în condiții urbane), dar un consum real undeva între 16 - 242 Wh/km, în funcție de condiții. În varianta cu bateria de 67,5 kWh, e-Niro are 200 de cai putere și 395 Nm, atingând 100 km/h cu start de pe loc în 7,8 secunde.

Toyota BZ4X, prima electrică a celui mai mare producător auto din lume

Mașina electrică a anului în România

Nici Kia, pe de-o parte și nici BMW, care a cules și titlul Best Tech cu al lor i7, n-au plecat acasă cu premiul cel mare. Acesta a ajuns în tolba rivalilor (pentru Kia, cel puțin) de la Nissan. Noul SUV Ariya a strâns 132 de puncte după voturile celor din juriu. Acest SUV compact c-o autonomie de până la 635 de kilometri are un preț de catalog ce începe de pe la 52.000 de euro pe mai toate piețele europene, dacă vorbim de varianta cu bateria de 91 kWh.

Nissan Ariya, în prim-plan

Ariya 240 cai putere și 300 Nm, toți trimiși pe puntea față. SUV-ul utilizează o arhitectură de 400 V și are un consum real de circa 200 Wh/km (adică aproximativ 2,2 litri/100 km după măsurătoarea motoarelor cu ardere internă). Capabilă de fast charging (până la 130 kW DC), bateria se încarcă cu 300 de kilometri de autonomie în doar 35 de minute.

În România, acest SUV cu maximum de stele NCAP și o lungime de aproape 4,6 metri este un rival pentru Tesla Model Y și începe de la 43.500 de euro prin Rabla Plus.

Orașul cel mai prietenos cu mașinile electrice

În drumul lor, membrii juriului au avut timp să gradeze și infrastructura din orașele pe care le-au vizitat, iar asta i-a adus în punctul în care au oferit un alt premiu. Este vorba de premiul pentru orașul cu cea mai bună infrastructură pentru EV-uri. În 2023, la a treia ediție a acestui concurs, orașul câștigător a fost Galațiul, iar primarul Ionuț Pucheanu a fost prezent la Ministerul Mediului pentru a vorbi despre eforturile pe care le face orașul în acest sens.

Ministrul Mediului alături de Primarul din Galați

„Este o muncă pe care am depus-o în ultimii 7 ani de zile, iar rezultatele încep să apară. Infrastructura noastră include, în prezent, 46 de stații de încărcare care se află pe domeniul public pe lângă alte 145 de stații care sunt în construcție. În maximum doi ani de zile, Galațiul va avea cel puțin 200 de stații de încărcare pe domeniul public la care se adaugă cele existente pe domeniul privat”, a spus primarul Pucheanu.

Primarul a venit și cu o sugestie pentru conducerea de la București în discursul. „Cred că n-ar fi rău, când discutăm de zona de mediu și de transportul public sustenabil, să discutăm și de celelalte servicii publice pe care o primărie treebuie să le ofere. Marii poluatori, dincolo de autobuze, la nivelul unui oraș, sunt mașinile de gunoi și de celelalte servicii publice care cred că ar trebui să treacă în zona aceasta verde”, a spus primarul Galațiului.

Volkswagen ID.Buzz n-a câștigat, dar l-a fermecat pe ministrul Barna care a spus că arată „ca un OZN”

Acesta a spus că un astfel de proiect de încurajare a achiziționării de utilitare și camioane electrice sau hibride ar fi bine primit de autoritățile locale. Ministrul a răspuns că există un punct special „în acel program de flote care sper să treacă de rectificarea bugetară pentru a putea fi demarat. Este un vis pentru mine să avem mașini electrice care colectează gunoiul fără să polueze, fără să facă gălăgie. Sunt mulți oameni deranjați de mașinile de gunoi și sper să avem planul aprobat anul acesta”, a declarat ministrul Barna.

Sursa foto: Wall-Street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: