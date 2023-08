Portofelele tremură: Un Ferrari 250 GTO va fi scos la licitație în toamnă și ar putea spulbera recordurile

Mereu, când te pui pe scris, îți faci un plan și apoi încerci, în limitele posibilităților, să rămâi pe făgașul pe care ți l-ai trasat de la început. Toată gândirea, toate piramidele inversate și alte construcții jurnalistice pică asemeni unui turn de cărți când încerci să vorbești cu sens despre o mașină a cărei valoare frizează logica. Da, am văzut cum un Mercedes-Benz 300 SLR „Uhlenhaut” Coupe s-a vândut pentru mai bine de 133 de milioane de euro - dislocând orice record din istoria licitațiilor de mașini istorice - dar Ferrari rămâne o zeitate printre colecționari, mai ales modelele casei de la Maranello care au fost produse în anii '50-'60 ai secolului trecut.

Compania lui Enzo era, în în anii '60, formată în jurul departamentului de curse, atât de drag imperturbabilului Commendatore. Fost manager al echipei de curse Alfa Romeo în perioada interbelică, omul Ferrari și-a dorit mereu să construiască mașini care să-i poarte numele. Primele tenative n-au fost botezate astfel, foștii șefi de la Alfa Romeo oprindu-l pe Enzo din a-și folosi propriul nume vreme de patru ani după ce părăsise tabăra mărcii milaneze.

Astfel, primele modele care ar fi trebuit să fie Ferrari, și care au fost asamblate în 1940, s-au numit Auto Avio Construzioni și au fost făcute pentru a lua startul în ediția din acel an a Mille Miglia. La bordul uneia dintre cele două AAC Tipo 815 a fost Alberto Ascari, fiul unuia dintre piloții Fiat pe care Enzo i-a avut în „grijă” în anii '20 și cel care avea să fie primul campion mondial de Formula 1 cu Ferrari.

And in a bold strategic call, the Ferrari 330 LM/GTO of Mike Parkes and Lorenzo Bandini took time out from the race to build sandcastles 🏖️ #LeMans24 pic.twitter.com/4QuAgVQPmb— Motorsport Images (@MSI_Images) June 24, 2023