GALERIE FOTO: Mini a prezentat Aceman, un crossover electric cu 218 cai putere

Mini a prezentat, după un șir lung de poze spion și imagini în penumbră, noul Aceman,un crossover 100% electric ce completează gama mărcii deținute de grupul BMW, fiind plasat între Mini Cooper și Mini Countryman. În Europa, modelul va fi disponibil în două variante de performanță încă de la lansare.

Mini și-a dezvăluit ultima creație în cadrul Auto China, cunoscut și ca Salonul Auto de la Beijing. În ciuda locației alese, mașina are veleități europene clare, fiind mai mic decât break-ul Clubman pe care-l înlocuiește în familia mărcii. Aceman este lung 4,07 metri, adică aproape la fel ca o Dacia Sandero. Lățimea este de 1,75 metri, iar înălțimea este de 1,5 metri.

Lansat cu ocazia salonului din China, Volvo EX30 este unul dintre rivalii principali ai lui Mini Aceman, pe lângă Renault Megane E-Tech, Jeep Avenger și Smart #1. În plus, viitorul Ford Puma 100% electric ce va fi asamblat la Ford Otosan Craiova își va face loc în același segment tot mai aglomerat al crossover-urilor „verzi”.

Versiunea de bază se numește Mini Aceman E și are 184 cai putere și 289 Nm. Bateria este de 42,5 kWh și permite o autonomie de 310 kilometri. Modelul accelerează de la 0 la 100 km/h în 7,9 secunde, iar viteza maximă este de 159 km/h. Există, în plus, versiunea SE care are 218 cai putere și 329 Nm. Aceasta din urmă are o autonomie de 405 kilometri în ciclu WLTP. Ambele modele permit încărcare rapidă la 95 kW prin care bateria se încarcă de la 10% la 80% în circa 30 de minute.

Care e tehnologia de pe Mini Aceman

Mini se îndreaptă tot mai mult către un design angular, cu faruri mai ascuțite și o mască octogonală care include o bară centrală. Aripile evazate sunt, de asemenea, destul de pătrățoase și oferă mașinii o linie de SUV, la fel ca și pragurile și protecțiilor din zona barelor care sunt cu negru. Plafonul și stâlpii sunt vopsiți în negru pe anumite versiuni de echipare, altele având doar stâlpii în culoarea Piano Black. În spate, stopurile păstrează un design stil diamant care simulează steagul britanic.

Farurile au tehnologie LED, iar stopurile sunt cu iluminare Matrix. Versiunile de echipare disponibile sunt Essential, Classic, Favored, și JCW. Doar versiunea de bază Essential are un volan cu două spițe, iar versiunea Classic este cea pe care o poți avea cu plafon negru sau alb (a fel ca și oglinzile). În fine, modelul sportiv JCW are plafonul roșu, dar și linii roși pe capotă și o grilă neagră.

La interior, sistemul de infotainment Mini OS 9 rulează pe un ecran OLED de 9,5 inci plasat central, pe bordul acoperit cu un material moale. Sub volan există mai multe butoane fizice, Mini încercând să găsească un balans între controlul prin sistemul de infotainment și cu butoane clasice. Modelul are îndeajuns de mult spațiu pentru 5 pasageri, iar spațiul de depozitare este de 300 de litri fără a rabata bancheta.

Modelul va intra în producție mai întâi la o uzină din China, platforma fiind rezultatul unui joint-venture germano-chinez între BMW și Great Wall. Ulterior, platforma Spotlight Automotive va fi făcută și în Europa, la uzina din Oxford, Marea Britanie, dar asta abia în 2026. Mini Aceman va fi primul Mini care va fi comercializat exclusiv ca EV. Prețurile nu au fost transmise încă, dar știm că pe lista de opționale se numără și Parking Assistant Pro, sistem care-ți permite să-ți parchezi mașina dintr-o aplicație pe smartphone.

