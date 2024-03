Ford se împrumută cu peste 400 de milioane de euro pentru a produce noul Puma electric la Craiova

Ford Otosan România a încheiat un contract de credit în valoare de 435 de milioane de euro pe termen de 7 ani pentru dezvoltarea unor noi modele de mașini. Împrumutul va contribui la finanțarea viitoarei generații a Ford Transit Courier și Ford Tourneo Courier, precum și pentru lansarea noului Ford Puma, inclusiv a variantelor complet electrice ale acestor modele, la uzina Ford Otosan din Craiova.

Ford a prezentat versiunea restilizată a lui Puma, model construit la uzina Ford Otosan din Craiova. Mașina, care i-a cucerit pe clienții din Marea Britanie, aduce un plus de conectivitate prin tehnologia 5G, dar și mai multă practicalitate în habitaclu. De asemenea, Ford a anunțat că Puma 100% electric va fi lansat în acest an sub numele de Puma Gen-E.

Lansat în 2019, modelul Puma a primit a fost reîmprospătat, deși majoritatea schimbărilor se găsesc la interior. Exteriorul mașinii făcute la noi în țară nu a fost schimbat radical, dar șoferul va avea la dispoziție mai multă tehnologie la bordul mașinii care a ieșit, în 2023, pe primul loc în topul vânzărilor din Albion. Se observă, totuși, subtila schimbare a formei gurii de aer, dar și remodelarea grilelor din partea de jos a barei, inclusiv introducerea unor elemente stilistice care separă aceste guri de aer în mai multe elemente.

Gül Ertuğ, CFO-ul Ford Otosan, a spus: "Uzina noastră de la Craiova joacă un rol semnificativ în stabilirea poziției de lider a Ford Otosan în producția de vehicule electrice în Europa. Suntem încântați să anunțăm semnarea unui acord de credit sindicalizat pentru finanțarea proiectelor de investiții în curs, în vehicule și inginerie la uzina de la Craiova, pentru a materializa planurile noastre de creștere în Europa. Acest credit este un pas strategic care evidențiază importanța uzinei de la Craiova în planurile de viitor ale Ford Otosan. Mulțumim Société Générale, BRD și tuturor băncilor din sindicat pentru încrederea acordată, pentru colaborare și pentru contribuția lor la viitorul Ford Otosan."

Batu Çetin, Chief Regional Officer și CEO al Société Générale pentru Türkiye & CIS, a declarat: "Suntem mândri să ne demonstrăm sprijinul pentru extinderea companiilor turcești în Europa, împreună cu eforturile lor îndreptate către tehnologiile de ultimă generație, mai sustenabile. Tranzacția reflectă sprijinul Grupului Société Générale pentru tranziția energetică și reprezintă un pas important în direcția continuării relației noastre pe termen lung cu Ford Otosan.”

Maria Rousseva, CEO-ul BRD Groupe Société Générale, a declarat: "Suntem încântați să finanțăm acest proiect important, care reprezintă un pas semnificativ către electrificarea industriei auto din România. Dispunem de toate resursele, know-how-ul și experiența necesare pentru a susține proiecte cheie pentru economia românească, așa cum este cel dezvoltat la Ford Otosan Craiova."

Sursa foto: Ford

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: