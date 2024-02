Ford Puma a primit un facelift. Cu ce vine în plus crossoverul făcut la Craiova

Ford a prezentat astăzi versiunea restilizată a lui Puma, model construit la uzina Ford Otosan din Craiova. Mașina, care i-a cucerit pe clienții din Marea Britanie, aduce un plus de conectivitate prin tehnologia 5G, dar și mai multă practicalitate în habitaclu. De asemenea, Ford a anunțat că Puma 100% electric va fi lansat în acest an sub numele de Puma Gen-E.

Lansat în 2019, modelul Puma a primit a fost reîmprospătat, deși majoritatea schimbărilor se găsesc la interior. Exteriorul mașinii făcute la noi în țară nu a fost schimbat radical, dar șoferul va avea la dispoziție mai multă tehnologie la bordul mașinii care a ieșit, în 2023, pe primul loc în topul vânzărilor din Albion. Se observă, totuși, subtila schimbare a formei gurii de aer, dar și remodelarea grilelor din partea de jos a barei, inclusiv introducerea unor elemente stilistice care separă aceste guri de aer în mai multe elemente.

În plus, Puma primește faruri Dynamic Matrix LED. Posteriorul, însă, nu a fost modificat, desenul stopurilor fiind același ca până acum. Sub capotă se găsesc și motorizările cu sistem Mild-Hybrid ce oferă între 150 și 170 de cai putere, modelul cel mai puternic fiind Puma ST Powershift. De asemenea, Ford Puma Gen-E, care va fi produsă tot la Craiova, va fi dezvăluită în decursul acestui an urmând ca, cel mai probabil, livrările să demareze din 2025.

„Clienții Puma ne-au spus că Puma va trece la un alt nivel dacă va avea un interior cu adevărat spectaculos și conectivitate avansată. Iar Ford tocmai asta a oferit - un design sofisticat, o experiență digitală captivantă și aceeași conectivitate SYNC 4 integrată perfect precum la modelele din segmentele superioare, cum ar fi noul nostru Ford Kuga”, a spus Jon Williams, director general, Ford Blue, Europa, care a adăugat că „echiparea este acum mai generoasă, dar în același timp simplificată”.

Ford Puma propune un interior ceva mai premium

Două ecrane de dimensiuni generoase păstrează ridicat nivelul de informație pentru șoferi și permit controlul facil asupra tuturor sistemelor. Instrumentarul de bord digital de 12,8 inchi poate fi personalizat pentru a afișa informațiile pe care fiecare șofer le consideră utile, în timp ce ecranul tactil central de înaltă rezoluție, de 12,0 inchi, facilitează vizualizarea și controlul hărților, sistemului multimedia și a funcțiilor precum climatizarea și încălzirea scaunelor.

Noul sistem multimedia SYNC 4 are o putere de calcul de două ori mai mare decât versiunea anterioară și se adaptează pentru a facilita accesul la funcțiile utilizate cel mai mult de șoferi. Recunoașterea vocală înțelege limbajul natural, iar telefoanele inteligente pot fi conectate wireless cu ușurință folosind Apple CarPlay și Android Auto, dar și reîncărcate wireless. Sistemul audio Bang&Olufsen este disponibil opțional și dispune de 10 difuzoare, printre care un Soundbar pe bord. Confortul și funcționalitatea sunt îmbunătățite de o nouă cotieră glisantă și un volan cu un design sportiv, cu două spițe, cu partea de jos teșită.

Tempomatul adaptiv inteligent, cu funcțiile Stop & Go și Lane Centring accelerează și frânează lin pentru o funcționare mai naturală și poate utiliza Predictive Speed Assist pentru a regla viteza de croazieră în viraje, sensuri giratorii și la intrarea sau ieșirea de pe autostrăzi. În oraș, un sistem de camere video la 360 de grade poate afișa o vedere panoramică, pentru a simplifica manevrele de parcare.

Noile faruri înseamnă mai mult decât un design proaspăt și o semnătură luminoasă distinctivă. Tehnologia opțională Dynamic Matrix LED utilizează Predictive Dynamic Bending Light pentru a monitoriza drumul din față și pentru a lumina virajele, ceea ce va ajuta șoferii să vadă mai clar.

Noul Puma are caracterul practic al unei mașini mari. Un MegaBox de 80 de litri de sub podeaua portbagajului este suficient de mare pentru a permite stocarea unui mic cărucior de cumpărături dintr-un supermarket. Două seturi de crose de golf pot sta în poziție verticală în portbagaj și, chiar și cu cinci persoane la bord, există mai mult de 450 de litri de spațiu pentru bagaje, cumpărături sau o cușcă pentru câini.

Clienții pot alege dintre modelele Titanium, ST-Line și ST-Line X, fiecare cu stilul exterior personalizat. Noul Ford Puma propune un nou design pentru bara de protecție față, grilă și jantele din aliaj. Șase culori – inclusiv noul Cactus Grey – și luminile LED care proiectează din oglindă logo-ul Puma pe sol 8 vor întoarce, de asemenea, numeroase priviri.

Noile modele Puma sunt propulsate de motorul Ford EcoBoost Mild-Hybrid de 1,0 litri, care funcționează la 48 de volți pentru a eficientiza consumul de combustibilului sau pentru a crește performanța. Pentru un condus mai sportiv, Ford Performance a dezvoltat noul Puma ST Powershift cu un tren de rulare, design și specificații speciale – și până la 170 CP, 3,4 livrată standard printr-o cutie de viteze automată cu șapte trepte cu schimbare rapidă, disponibilă și pentru alte variante Puma.

