Spitalele, cabinetele medicale si farmaciile au posibilitatea sa isi aleaga in acest moment candidatii potriviti din cei 40.547 de medici de diferite specializari, 121.549 asistenti medicali si 8.566 farmacisti care si-au pregatit si actualizat CV-ul pe BestJobs.eu.

Din totalul de medici, 9.472 sunt medici stomatologi, 5.953 medici de familie, 13.595 de specializare clinica, 8.659 de specializare chirurgicala si 2.868 de specializare paraclinica. In topul specializarilor clinice se regasesc medicii interesati de sectiile de pediatrie (2.730), medicina interna (1.858), cardiologie (1.696), medicina de urgenta (1.189) si psihiatrie (1.086).

Specializarile chirurgicale au in top medici chirurgi generalisti (2.600) si medici pentru sectiile obstetrica-ginecologie (1.321) respectiv anestezie-terapie intensiva (1.195). Medicii specializati pe ecografie-radiologie (1.334) si medicii de laborator (1.250) ocupa topul specializarilor paraclinice.

Candidatii din domeniul medical sunt pregatiti si pentru a ocupa joburi in strainatate. 83.61% din ei sunt vorbitori de limba engleza, 31.24% de limba franceza, 11.44% de limba spaniola, 10.70% de limba italiana, 5.64% de limba germana si 3.76% de limba maghiara.

In ceea ce priveste localizarea geografica, cei mai multi candidati sunt in Bucuresti, atat pe partea de medici, cat si pe cea de asistenti medicali si farmacisti, urmati de personalul medical din regiunile sud-est, nord-est si nord-vest.

In randul oraselor din regiuni se remarca Iasi (672 farmacisti si 2.593 medici), Timisoara (6.569 asistenti medicali), Constanta, Cluj-Napoca, Ploiesti, Craiova si Brasov cu personalul medical numeros.

Oferte de munca pentru candidatii din domeniul medical

Oferta de locuri de munca in domeniul medical este variata si se cauta peste 1.030 de persoane. Cei mai multi angajatori recruteaza la ora actuala medici de specializari clinice si chirurgicale respectiv medici stomatologi (existand 175 de anunturi atat in Romania cat si in strainatate), asistenti medicali in centre medicale si cabinete stomatologice (80 anunturi) si farmacisti (87 anunturi). Oferta de joburi in strainatate este in special pentru Germania, Franta, Anglia, Irlanda, Suedia, Danemarca, Norvegia si Arabia Saudita.

Oferta salariala in domeniul medical variaza in Romania in functie de specializare, incepand de la 500 euro si ajungand chiar si la 5.000 euro sau mai mult pentru specializarile chirugicale in timp ce pentru asistentii medicali oferta incepe de la 300-500 euro. In ceea ce priveste locurile de munca in strainatate, ofertele pentru medici incep de la 4.000-5.000 de euro in Franta si Germania iar pentru tarile nordice de la 7.000 euro.

Principalele firme care recruteaza in Romania

Cele mai multe oferte pentru medici si asistenti medicali sunt in Bucuresti si Ilfov. Centrul Medical Prain recruteaza medici specialisti in medicina de familie, Crestina Medicala Munposan cauta specialisti in medicina interna, medici de familie si asistenti de laborator si pentru sala de operatii, Standard Med cauta medici oftalmologi si specialisi de medicina interna iar Angiomedica medici anestezisti, internisti si specializati in recuperare medicala. Regina Maria recruteaza de asemenea asistenti si medici pentru Bucuresti dar totodata si pentru centrul medical din Brasov. Iowemed Topmed cauta medici de medicina muncii, medici de familie si medici generalisti in Constanta, Clinica Sanovil recruteaza in Bistrita medici de medicina muncii, pediatri, psihiatri si anestezisti iar Bioclinica medici de laborator pentru centrele din Deva si Craiova.

In ceea ce priveste domeniul farmaceutic, cele mai multe oferte se regasesc pentru farmacisti la Help Net Farma, acestia recrutand in Bucuresti, Ploiesti, Targoviste, Ramnicu Valcea, Satu Mare, Constanta; Sensiblu cauta candidati in Satu Mare, Bistrita, Cluj Napoca, Alba Iulia, Brasov, Sfantu Gheorghe, Targu Mures, Miercurea Ciuc, Bucuresti, Ramnicu Valcea iar Farmacia Gedeon Richter are anunturi de joburi in Oradea, Hunedoara, Deva, Sibiu, Resita, Sfantu Gheorghe.

Sursa foto: Shutterstock / Syda Productions