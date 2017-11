Ca om de marketing, am inteles si am militat intotdeauna pentru constientizarea puterii unui brand bine creat, strategic amplasat si atent gestionat. Ca profesionist care lucreaza zilnic indeaproape cu specialistii din departamentele HR, inteleg si militez pentru faptul ca arealul de „joaca” al brandurilor este nesfarsit. De aceea, astazi, tandemul HR-Marketing si viceversa este unul dintre cele mai stranse din interiorul unei organizatii, dar si unul dintre cele mai importante, prin prisma crearii acelui tip de brand care poate schimba destinul unei companii – brandul de angajator.

In urma cu 10 ani, putini erau cei care auzisera despre brandul de angajator. Si mai putini il aplicau. In HR, lucrurile se derulau dintr-o inertie simpla, in care cererea de candidati se intalnea, intr-un fel sau altul, cu oferta pietei. Aceeasi inertie in care salariul si variatiile sale reprezentau principalul factor de retentie, iar atragerea celor mai buni oameni in companie era asociata exclusiv cu dimensiunea companiei si cu politica salariala pe care o avea. Astazi, lucrurile nu mai...