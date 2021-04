Locuri de muncă vacante în România și în Europa. E „foame” de lucrători în comerț și șoferi

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 12.506 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru:

muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (941);

lucrător comercial (539);

muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (493);

șofer autocamion/mașină de mare tonaj (351);

confecționer cablaje auto (302);

agent de securitate (273);

manipulant mărfuri (261);

muncitor necalificat la spargerea și tăierea

materialelor de construcții (252);

confecționer-asamblor articole din textile (246);

lăcătuș mecanic (223); operator confecționer industrial îmbrăcăminte (219).

Din cele 12.506 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă: 937 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer, programator, funcționar administrativ, consilier vânzări asigurări etc.), 2.988 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial, agent servicii client, funcționar informații clienți, șofer autocamion etc.), 3.770 pentru persoanele cu studii profesionale (operator confecționer industrial îmbrăcăminte din țesături, lăcătuș mecanic, șofer autocamion/ mașină de mare tonaj, zidar etc.), restul de 4.811 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, confecționer cablaje auto, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, manipulant mărfuri etc.).

Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național este actualizată, în timp real, pe siteul ANOFM și poate fi accesată în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

983 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 983 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Spania - 900 locuri de muncă pentru: muncitor agricol;

Norvegia – 37 locuri de muncă pentru: medic, măcelar, dezosator, ortodont, zidar/faianțar;

Olanda - 20 locuri de muncă pentru: culegător căpșuni, zmeură și praz;

Finlanda - 10 locuri de muncă pentru: lucrător în sere și ferme de flori și vegetale, îngrijitor animale;

Austria - 6 locuri de muncă pentru: femeie de serviciu; vânzător înghețată, ajutor bucătar, chef bucătar;

Germania - 4 locuri de muncă pentru: șofer de camion;

Belgia - 2 locuri de muncă pentru: leader în domeniul angajament clienți (coordonator compartiment);

Italia – 2 locuri de muncă pentru: dezvoltator Java în domeniul Software – Defined Network Controllers, asistent senior ICT (infrastructura IT – asistent sistem);

Malta - 2 locuri de muncă pentru: tehnician frigotehnist.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul anofm.ro.

