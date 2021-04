În ciuda dificultăților provocate de pandemia de COVID-19, care au schimbat radical mecanismele de lucru, Kaufland s-a impus la nivel local ca fiind unul din cei mai mari și mai puternici angajatori din retail, un domeniu care a s-a bucurat de statutul de câștigător al acestei crizei. Salariul brut al unui angajat de la Kaufland România poate ajunge chiar și până la 6.100 de lei, incluzând sporuri, tichete de masă, dar și alte beneficii. Recent, pachetul de beneficii extrasalariale a fost completat și cu vouchere de vacanță, pe care retailerul le acordă angajaților cu peste trei ani vechime, precum și cu vouchere oferite cu diverse ocazii pe parcursul anului.

Compania generează prin activitatea sa peste 68.000 de locuri de muncă full-time în România, direct, indirect și indus, echivalentul a aproximativ 1,3% din forța de muncă națională, arată datele unui studiu realizat de KPMG. Astfel, fiecare angajat Kaufland în România sprijină angajarea altor patru persoane în întreaga economie românească, prin crearea de noi locuri de muncă.

Wall-Street.ro a stat de vorbă cu Laura Iancu, Head of HR, Kaufland România de mai bine de șase ani pentru a vedea care au fost cele mai importante decizii ale retailerului care au vizat angajații, dar și cum s-a resimțit primul an de pandemie în rândul acestora.

Wall-Street (WS): Cu cât a crescut numărul angajaților de la debutul pandemiei și până în prezent, pe fondul creșterii activității din unitățile din țară? Câți oameni noi ați angajat în București?

Laura Iancu, Head of HR, Kaufland România: Deși ultimul an a adus disponibilizări în alte industrii, în retail situația a fost diferită și s-a bucurat de o pantă ascendentă în ceea ce privește numărul angajaților. Cererea tot mai mare a populației a necesitat extinderea echipei, lucru care ne bucură, pentru că am reușit să le oferim angajaților și celor care se aflau în căutarea unui loc de muncă stabilitatea de care aveau nevoie, în acest context dificil.

Așadar, de la debutul pandemiei, am deschis încă 10 magazine pe plan local, ceea ce înseamnă că peste 1.000 de colegi ni s-au alăturat din luna martie și până acum. În același timp, în Sediul Central au fost făcute peste 80 de angajări.

WS: Pe ce posturi mai angajați acum și în ce orașe?

Laura Iancu: Avem multe oportunități profesionale deschise în acest moment în toată țara, atât în departamentele de Vânzări și Logistică, cât și în Sediul Central. Așadar, pentru cei care se află acum în căutarea unui loc de muncă, este bine să știe că avem o listă extinsă de job-uri disponibile. Cu siguranță, printre acestea, se află și cel pe care ei îl caută:

Sediul Central – Data Scientist, Kaufland Talent Program - Departament Proiecte Imobiliare București/Cluj/Iași, Manager de Proiect Construcții Timișoara, Purchasing Analyst, Social Media Manager, Kaufland Internship Experience - Departament Marketing.

– Data Scientist, Kaufland Talent Program - Departament Proiecte Imobiliare București/Cluj/Iași, Manager de Proiect Construcții Timișoara, Purchasing Analyst, Social Media Manager, Kaufland Internship Experience - Departament Marketing. Logistică – Demand Planner, Supply Chain Planner, Manager Tehnic - Centrul Logistic Ploiești, Analist Gestiune Deșeuri, Electrician Întreținere și Reparații - Centrul Logistic Turda.

– Demand Planner, Supply Chain Planner, Manager Tehnic - Centrul Logistic Ploiești, Analist Gestiune Deșeuri, Electrician Întreținere și Reparații - Centrul Logistic Turda. Vânzări - diverse posturi deschise în orașe precum Arad, Bacău, Baia Mare, Bistrița, Blaj, Botoșani, București, Buftea, Câmpina, Constanța, Cluj, Deva, Giurgiu, Mangalia, Mediaș, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Onești, Satu Mare, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Sighetu Marmației, Sovata, Suceava, Târnăveni, Timișoara, Zalău). Printre acestea, se numără posturi de Adjunct Manager Magazin și Manager Magazin, Cadru Tehnic PSI, Îngrijitor Clădiri, Lucrător Comercial și Șef Raion.

WS: Cum reușiți să atrageți și să păstrați în cadrul Kaufland tinerele talente? Cum s-au modificat aceste activități din martie 2020 și până acum? Cum a evoluat fluctuația de personal în această perioadă?

Laura Iancu: Așa cum spunem de fiecare dată, factorul uman este esențial la Kaufland. De aceea, încercăm zi de zi să le arătăm colegilor noștri că suntem un angajator corect, care îi susține să se dezvolte, care le oferă extra beneficii și timp în plus pentru a se bucura de lucrurile importante din viața personală. Așadar, tinerii talentați sunt încântați să spună start carierei lor alături de noi, să asimileze experiențe și să se bucure de ascensiunea profesională pe care și-o doresc.

Este important de menționat faptul că fluctuația de personal, începând din luna martie 2020, a scăzut cu circa 10%, comparativ cu perioada similară a anului precedent, ceea ce înseamnă că lucrurile s-au mai stabilizat în acest sens.

Angajări Kaufland în sistem hibrid

WS: Kaufland este mereu în topul celor mai mari angajatori din sectorul privat din România. Ce metode aplicați pentru a eficientiza procesele de recrutare și selecție de personal și cum s-au modificat acestea de la debutul crizei sanitare?

Laura Iancu: În ultima perioadă, am simțit cu toții că schimbarea este singura constantă. De aceea, capacitatea de adaptare la context a fost și este în continuare unul dintre cele mai mari atuuri ale noastre. Toate procesele noastre au fost reevaluate și regândite, astfel încât să ne permită continuarea activității. La fel s-a întâmplat și în privința procedurilor de recrutare și selecție a viitorilor colegi. Digitalizarea a fost cuvântul de ordine și care a făcut ca lucrurile să funcționeze.

Citeste si: OMS: Pandemia este departe de a se încheia

Chiar dacă și în trecut procesul propriu-zis de aplicare pentru pozițiile disponibile din cadrul companiei avea loc prin intermediul platformei noastre online, etapele următoare se desfășurau în cadrul interviurilor față în față. Odată cu schimbările impuse de noul context, ne desfășurăm activitatea de selecție și recrutare într-un mod hibrid, așadar cel puțin interviurile preliminare sunt realizate exclusiv online. Etapa finală de evaluare poate avea loc în continuare online fizic, în punctele noastre de lucru, cu respectarea tuturor normelor de protecție în vigoare. În această perioadă, am experimentat mai multe formate, inclusiv Assessment Centre, dar și o serie de platforme care să ne permită o interacțiune cât mai firească și neîntreruptă cu potențialii angajați. Așadar, inițial am desfășurat interviurile prin intermediul Skype, WebEx și Zoom, iar acum utilizăm cu precădere Teams.

Digitalizarea despre care aminteam ne permite să rămânem conectați unii cu ceilalți, fie că este vorba despre candidați sau colegi. Totodată, este important de menționat că ne bazăm pe o comunicare deschisă, transparentă și pe obiective cât mai clar definite pentru a face față cu succes tuturor provocărilor.

WS: Care au fost cele mai mari provocări pe care pandemia de COVID-19 le-a adus asupra forței de muncă din compania pe care o reprezentați?

Laura Iancu: Pentru cei mai mulți dintre angajații noștri, activitatea a continuat să se desfășoare în magazine și centre logistice, astfel că, pentru aceștia, munca de acasă nu a fost o opțiune. Ei au rămas „în prima linie”, pentru a asigura disponibilitatea produselor pentru toți cei care se bazează pe noi, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță și protecție impuse de autorități.

În ciuda tuturor provocărilor, inevitabile într-un astfel de context, angajații noștri au avut o atitudine exemplară, care are la bază, mai presus de toate, o comunicare transparentă. Astfel, cu toții am înțeles importanța sprijinului reciproc, a solidarității și a implicării, dincolo de aria personală de responsabilitate. Am funcționat foarte bine împreună, ca un tot unitar, pentru a reuși să îndeplinim obiectivele noastre de echipă.

WS: Care au fost principalele schimbări apărute în munca oamenilor din cadrul Kaufland?

Laura Iancu: Schimbările au fost multiple, așa cum aminteam și mai sus: fie că vorbim despre adaptarea la munca de acasă, acolo unde a fost posibil, și la accelerarea procesului de digitalizare, până la gestionarea unui volum mai mare de responsabilități în anumite cazuri și perioade.

Pe de altă parte, ne-am asigurat constant că angajații noștri se simt confortabil cu toate aceste schimbări și au la îndemână toate resursele necesare pentru eficientizarea proceselor, atât prin intermediul sondajelor interne prin care aceștia își pot exprima feedback-ul și așteptările, cât și cu ajutorul consilierilor dedicați, care le sunt alături atunci când au nevoie de sfaturi sau sprijin.

WS: Cum ați reușit să mențineți productivitatea echipelor în aceste luni dificile marcate de pandemie? Cum reușiți să îi motivați pe angajați?

Laura Iancu: Am fost mereu deschiși, corecți și transparenți cu angajații noștri, iar acest lucru a fost foarte apreciat de către aceștia. Credem, totodată, că modalitatea cea mai bună de a ne menține angajații motivați este prin a-i face să se simtă apreciați pentru contribuția lor, căci performanța Kaufland este suma tuturor performanțelor angajaților noștri. Un angajat apreciat și încurajat este, cu siguranță, un angajat mult mai implicat. Sentimentul de apartenență la echipele din care facem parte este foarte important, pentru că ne bazăm unii pe ceilalți, iar rolul fiecăruia dintre noi este unul esențial.

În plus, suntem preocupați de parcursul profesional al fiecărui angajat, astfel încât acesta să își poată atinge obiectivele la care țintește și să avanseze în linie cu pregătirea profesională și cu abilitățile pe care le are. În același timp, considerăm că este foarte important să menținem un echilibru între viața profesională și cea personală, astfel că le oferim angajaților posibilitatea unui program flexibil, dar și timp liber, pentru activitățile personale. În acest sens, anul acesta am actualizat pachetul de beneficii, prin introducerea unor vouchere de vacanță care pot fi folosite pentru cumpărarea de servicii turistice în România.

Pandemia a adus și mai multe CV-uri pe masa angajtorilor de la Kaufland

WS: Există studii care indică faptul că în 2020, tinerii din România au intrat mai repede în câmpul muncii, în contextul crizei sanitare. În acest sens, a existat mai mult interes în ceea ce privește angajările și în compania pe care o reprezentanți? Au fost mai multe aplicări la joburile disponibile, comparativ cu perioada similară a anului 2019?

Laura Iancu: Încă de la deschiderea primului magazin Kaufland în România, ne-am bucurat de un interes ridicat din partea candidaților pentru oportunitățile profesionale din cadrul companiei noastre. Totodată, este adevărat că am remarcat o creștere spectaculoasă a numărului de aplicații în 2020 față de 2019.

Datele noastre arată că este vorba despre o majorare cu peste 60% a celor care își doresc să facă parte din echipa Kaufland, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Astfel, dacă în 2019 am avut aproximativ 46.000 de cereri pentru poziții din departamente diverse precum Financiar-Administrativ, Imobiliare, Resurse Umane, Logistică, Marketing și Comunicare, Vânzări și Achiziții, anul trecut am înregistrat aproximativ 75.000 de noi solicitări în aceleași departamente. Un lucru a rămas însă constant: Cei mai mulți dintre cei care și-au depus CV-urile, atât în 2019, cât și în 2020, au optat pentru o poziție în departamentul Vânzări (peste 33.000 în 2019, comparativ cu peste 53.000 în 2020).

WS: Care este vârsta medie a angajaților din companie?

Laura Iancu: Vârsta medie a angajaților noștri este 38 de ani, astfel că putem spune despre echipa Kaufland că este diversă și complexă, iar vârsta nu este un impediment pentru ca cei care doresc să ne devină colegi. Abilitățile diverse ale tuturor colegilor ne ajută să evoluăm constant, să dobândim cunoștințe și să rămânem la curent cu noi perspective. De aceea, în echipa noastră sunt bineveniți toți cei care vor să se dezvolte, fie cu experiență profesională, fie la început de drum, indiferent de mediul social din care provin, de religie, sex, vârstă sau abilități.

Cele mai apreciate beneficii extrasalariale de către angajații Kaufland

WS: Acordați o paletă largă de beneficii extrasalariale și bonusuri pentru angajați și sunteți retailerul cu cea mai puternică prezență pe piața locală în acest sens. Ce beneficii sunt cele mai apreciate de oamenii din echipa Kaufland România?

Laura Iancu: Ne dorim ca angajații noștri să vină cu entuziasm la locul de muncă. De aceea, prioritatea noastră este crearea unui mediu plăcut și motivant, în care aceștia să se simtă cu adevărat valoroși și apreciați, printr-un proces bine pus la punct de evaluare și recunoaștere a performanței.

De asemenea, printre cele mai apreciate beneficii de către angajații noștri sunt: asigurarea privată de sănătate, abonamentul la biblioteca Bookster, platforma online de cursuri pentru copii (unde le punem la dispoziție celor mici, în mod gratuit, cursuri de limba engleză, limba germană, programare interactivă și cursuri de dezvoltare personală), pachetele oferite cu ocazia Crăciunului și voucherele de vacanță despre care aminteam mai sus.

Așadar, ca recunoaștere a eforturilor noastre, am primit pentru șase ani consecutiv certificarea internațională Top Employer în România și pentru a treia oară la nivel european, distincții acordate de Top Employers Institute din Olanda.

WS: Cum ați gestionat în această perioadă angajații care s-au îmbolnăvit cu COVID-19?

Laura Iancu: Am fost alături de toți angajații noștri încă de la începutul pandemiei și am comunicat, cu fiecare ocazie, toate detaliile despre normele de siguranță în vigoare și despre cum pot avea grijă de ei și de sănătatea lor. Totodată, toți cei care au avut nevoie de sprijin sau consiliere, i-au avut permanent alături pe specialiștii noștri. În privința colegilor care s-au îmbolnăvit de COVID-19, lucrurile au fost similare, deoarece am ținut legătura constant cu aceștia telefonic. De asemenea, toți cei aflați într-o asemenea situație, sunt sunați periodic de către consilierii noștri, primind sprijinul de care au nevoie, din punct de vedere legislativ și moral.

WS: Aveți o evidență a angajaților Kaufland care s-au vaccinat până în prezent? Câți din angajați și-au exprimat până acum opțiunea de a se vaccina?

Desigur, pentru că suntem preocupați de starea de sănătate a colegilor noștri, îi însoțim pe aceștia în procesul de înscriere pe platforma de vaccinare împotriva COVID-19. Momentan, aproximativ 33% din numărul total de angajați activi au fost, până în prezent, vaccinați, programați sau înscriși pe listele de așteptare.

Kaufland România este a patra cea mai puternică companie din țară după cifra de afaceri și unul dintre cei mai mari angajatori privați. În 2020, cifra de afaceri a diviziei locale a retailerului german a ajuns la 12,92 miliarde de lei, potrivit celor mai recente date transmise de comapnie.

Sursa foto: Shutterstock

