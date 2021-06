Aproximativ 67% dintre angajații părinți au observat stări de frustrare și anxietate la copii în ultimul an din cauza pandemiei, conform unui sondaj realizat între 1-7 iunie de platforma Undelucram.ro. De asemenea, pentru foarte mulți dintre copii, joaca pe telefoane/tablete și privitul la televizor au fost principalele moduri de a-și ocupa timpul liber, 42% dintre copii petrecând între 2-5 ore zilnic în fața ecranelor, în afara orelor de școală.

Pentru acest sondaj au răspuns 1.047 de angajați părinți în perioada 1-7 iunie. Copiii angajaților care au răspuns la sondaj au vârstele de: 0-5 ani (31,4%), 6-10 ani (38,6%), 11-15 ani (15,7%) și peste 16 ani (14,3%). De asemenea, 60% dintre respondenți au un copil, 37% au doi copii, iar restul de 3% au mai mult de doi copii.

Principala provocare a angajaților părinți în timpul pandemiei: concentrarea asupra sarcinilor de la job

Părinții afirmă că principalele provocări în timp ce lucrau de acasă, iar copiii învățau online au fost: concentrarea asupra sarcinilor de la job (pentru 33,5% dintre respondenți), irascibilitatea copiilor dată de lipsa de socializare și de plictiseală (31,2%), asigurarea suportului necesar învățării și temelor (24,4%), asigurarea alimentației și a curățeniei (pentru 4% dintre angajați).

“Atât eu cât și o parte dintre colegii mei am trăit în calitate de părinți toate provocările date de combinarea muncii cu școala de acasă. Astfel am decis să îi întrebăm pe părinții angajați din

comunitatea noastră despre cum au simțit ei ultimele 15 luni. Cred că cel mai important lucru pe care trebuie cu toții să îl înțelegem este că înainte de a fi angajați, suntem oameni. Și fiecare dintre noi are și alte roluri în viața personală, iar cel de părinte este un job cu normă întreagă de la care nu te poți «învoi». Ne bucurăm să vedem că o parte importantă dintre clienții noștri acordă tot mai multă atenție acestui aspect, gândind experiența de angajat și din perspectiva nevoilor unui părinte”, afirmă Andra Pintican, director de marketing al Undelucram.ro.

67% dintre angajați au observat stări de frustrare și anxietate la copiii lor

Pe de altă parte, cele mai mari provocări ale copiilor în pandemie au fost: lipsa socializării (45% dintre respondenți), dificultatea de a înțelege lecțiile predate online (23%), dificultatea înțelegerii situației și a emoțiilor generate de aceasta (18,6%) și lipsa de comunicare în familie (5,8%).În

privința stărilor emoționale ale copiilor, 67% dintre angajații părinți spun că au observat stări de anxietate și frustrare în perioada pandemiei. Pe de altă parte, 18% afirmă că au observat

stabilitate emoțională, iar 10% o stare de calm și relaxare.

22% dintre copii au petrecut peste cinci ore zilnic pe diferite dispozitive, în afara orelor de curs

Aproximativ 60% dintre părinți spun că în perioada pandemiei copiii au stat cu 50% mai mult timp în fața ecranelor, iar 28% au răspuns că în aceeași perioadă copiii au stat cu 10-50% mai mult în fața ecranelor. Pe de altă parte, 13% dintre angajați au afirmat că în timpul pandemiei copiii au petrecut la fel de mult timp ca înainte pe tablete și telefoane deoarece au avut un program strict de acces la astfel de dispozitive.

Astfel, 42% dintre copii au stat între 2-5 ore zilnic pe diferite dispozitive în afara orelor de curs. 36% au stat maximum două ore, iar 22% au petrecut peste cinci ore zilnic pe tablete și telefoane în afara orelor de școală online.

“Expunerea la ecrane afectează calitatea somnului, desensibilizează sistemul de recompense al creierului (ceea ce îi face pe copii să nu mai fie atrași de activitățile din mediu), suprastimulează sistemul senzorial ceea ce împiedică dezvoltarea atenției voluntare și reduce activitatatea fizică și contactul copilului cu natura. Astfel, copiii au dificultăți de a fi prezenți la ce se întâmplă aici și acum. Cercetările arată faptul că timpul petrecut în natură poate îmbunătăți atenția, poate reduce stresul și anxietatea. De asemenea, anumite părți ale creierului se pot dezvolta mai lent. Aria limbajului poate fi foarte afectată: scade abilitatea de a scrie, de a citi, de a înțelege limbajul. Apar întârzieri în dezvoltarea competențelor socio-emoționale. Capacitatea de a tranzacționa social, ambiția, concentrarea, toleranța la frustrare se formează interacționând față în față”, explică

psihoterapeutul Geta Udrea.

Jocurile online - principalul mod de a petrece timpul liber pentru 28% dintre copii

Copiii și-au ocupat timpul liber în timpul pandemiei cu ajutorul jocurilor online (28% dintre răspunsurile părinților), prin diverse hobby-uri (18%), citind cărți (15,6%), prin drumeții în natură (13,2%), prin întâlniri video cu prieteni/colegi (12%) și cursuri online în afara programei școlare (12%).

De asemenea, aproximativ 28% dintre părinți își vor trimite copiii în tabără în vacanța de vară pentru a compensa lipsa de socializare din ultimul an.

Sfaturi ale psihologului Geta Udrea pentru părinți:

Să încurajeze copiii să socializeze: să petreacă timp împreună cu prietenii, colegii, să iasă în parc. Să încurajeze copiii să facă activități extrașcolare: să îi ajute să își dezvolte hobby-uri (dans, teatru, pictură), să facă activități sportive. Copiii au nevoie de organizare. De aceea este foarte important ca ei să aibă un program al zilei pe care să îl știe, acest lucru făcându-i să se simtă în siguranță. Să petreacă timp de calitate împreună: jucând boardgames, să organizeze o seară a filmelor, o seară de dans. Să fie un exemplu de respectare a regulilor casei: limitarea propriului timp petrecut pe tehnologie (să nu utilizeze tehnologie în timpul mesei, cel puțin cu o oră înainte de culcare) Să le dezvolte independența și apartenența dându-le sarcini zilnice, sarcini administrative în casă. Să aibă obiceiuri/ reguli sănătoase și să fie un model pentru copil: mese în familie, timp de citit, timp de joacă, timp de discutat, gătit împreună. Să aibă conversații deschise despre beneficiile și efectele timpului petrecut în fața ecranelor. Să creeze un spațiu în care copilul să se simtă în siguranță. Un spațiu în care copilul să poată vorbi deschis despre ce simte, despre perspectiva lui, să simtă că poate să își trăiască moțiile. Este foarte important să lăsăm copiii să simtă ceea ce simt, să îi încurajăm să simtă, să le arătăm că este în regulă să simțim, să știe că emoțiile sunt normale. Implicați copiii în luarea deciziei. Este foarte important să îi ascultați, să îi încurajați și să îi lăsați și să vină cu idei. De foarte multe ori ideile pot fi foarte bune. Părinții să fie în contact cu copiii, cu comportamentul și nevoile lor, să fie autentici și să pună limite.

