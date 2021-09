Edenred România lansează carduri de beneficii eco-friendly

Edenred România lansează cardurile eco, realizate din PVC reciclat în proporție de 85,5%, și devine primul furnizor de beneficii extrasalariale din România care va oferi carduri prietenoase cu mediul pentru soluțiile sale. Accelerând digitalizarea industriei de beneficii, Edenred România anunță inclusiv lansarea de carduri virtuale ce pot fi utilizate pentru plăți online și cu telefonul. Cardurile virtuale de beneficii Edenred vor putea fi adăugate în Apple Pay și Edenred Pay și vor permite plăți contactless cu telefonul.

„Lansăm pe piaţă un produs ce anticipează viitorul plăţilor nu doar în industria de beneficii, ci la nivel general, după ce am studiat cu atenţie comportamentul de consum al beneficiarilor soluţiilor noastre şi am observat o accelerare a plăților contactless și direct cu telefonul, de la începutul pandemiei. Ultimul an și jumătate a adus plățile online în prim plan, iar consumatorii au devenit foarte orientaţi spre tehnologie şi cu un apetit crescut pentru cele mai noi soluții care să le îmbunătățească viața. Lansarea cardurilor virtuale de beneficii este un pas major în piața locală și reconfirmă poziţia Edenred România ca lider în oferirea de soluţii adaptate la cele mai noi tehnologii”, a declarat Codruț Nicolau, Director General, Edenred România.

Cardurile de beneficii în format fizic vor fi emise în continuare pe un suport prietenos cu mediul. Primele carduri eco emise de Edenred vor fi disponibile în luna decembrie a acestui an pentru soluția Edenred Ticket Restaurant. Începând din ianuarie 2022, toate noile carduri de beneficii Edenred vor fi emise în versiune eco-friendly și vor păstra toate funcţionalităţile celor existente.

Cardurile eco Edenred marchează o premieră pe piaţa de beneficii extrasalariale din România şi vor avea un design inovator vertical. Clienții vor beneficia, în continuare, de flexibilitate în personalizarea cardurilor cu elemente specifice de branding şi crearea unor vizualuri perfect adaptate nevoilor lor. Noile carduri în format fizic emise de Edenred România sunt realizate din PVC reciclat în proporție de 85,5% și sunt imprimate cu cerneală reciclabilă. În premieră, banda magnetică va fi eliminată, noile carduri eco aliniindu-se, astfel, la ultimele tendinţe în materie de securitate a tranzacţiilor. Produsul este dezvoltat împreună cu Mastercard, partenerul strategic al Edenred România. Cele două companii împărtăşesc o viziune comună pe zona de tehnologie și inovaţie și își asumă rolul de promotori ai sustenabilității în industria plăţilor electronice.

„Una dintre cele mai importante cauze pe care le susţinem atât la nivel global, cât şi local este protecţia mediului înconjurător. Am ales să oferim soluţiile noastre pe carduri eco, prin care să reducem consumul de plastic şi să contribuim, alături de clienţii şi partenerii noştri, la un mediu mai curat şi mai sănătos. Estimăm că, odată cu implementarea noilor carduri, ne vom aduce aportul la reducerea poluării cu plastic cu peste 3 tone în viitorul apropiat”, Codruț Nicolau, Director General, Edenred România.

