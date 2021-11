S-a lansat prima platformă de joburi IT dedicată juniorilor din România

IT School a lansat prima platformă de joburi IT, adresată exclusiv începătorilor, ce poartă numele juniors.ro. Obiectivul principal al platformei este de a agrega oportunitățile de angajare pentru persoanele care se află la începutul unei cariere tehnice: absolvenți ai furnizorilor de educație alternativă din IT, absolvenți ai universităților de profil, însă și cei care studiază pe cont propriu.

Versiunea 1.1 a platformei juniors.ro întâmpină utilizatorul cu posibilitatea de a filtra cu ușurință joburile în baza categoriilor predefinite, dar și după cuvinte cheie care coincid pregătirii tehnice și preferințelor utilizatorului. Mai mult de atât, platforma de joburi poate fi utilizată gratuit, iar prin crearea unui cont, utilizatorul își poate stabili alerte în baza cuvintelor cheie preferate pentru a fi notificat atunci când sunt adăugate joburi noi.

Zona IT reprezintă în continuare domeniul către care țintesc foarte multe persoane; doar în cadrul IT School am lucrat cu peste 5000 de cursanți din 2014, iar procentual vorbind, numărul acestora s-a dublat de la an la an. Acest lucru ne aduce în anul 2021, an în care ecosistemul tehnic se menține ferm cu o cerere crescută de angajați, chiar și în contextul crizei sanitare. Varietatea oportunităților de creștere din IT, dimensiunea domeniului și dinamismul acestuia vin la pachet cu provocări, în special pentru juniori. Cătălin Ciobanu, Founder & CEO @IT School

În același timp și reprezentanți ai companiilor angajatoare se pot autentifica pe platformă, tot gratuit, pentru a publica anunțurile de angajare adresate începătorilor.

Toate oportunitățile de carieră sunt validate intern înainte de a fi publicate, pentru a menține relevanța conținutului afișat în acord cu obiectivul juniors.ro.

În primele 24 de ore de la lansare:

S-a creat câte un cont nou, în medie la fiecare 10 minute

Au fost adăugate 45 de oferte noi

9 companii au creat cont de Angajator

Constant, în jur de 100 de utilizatori au fost activi pe site

Juniors.ro este un proiect pilot IT School, conceput și construit în cadrul companiei și scopul său este de a completa procesul de reconversie profesională al tuturor celor care se orientează către o carieră în domeniul IT. Platforma face parte dintr-o serie de proiecte IT School care îndeplinesc același obiectiv

