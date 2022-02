Vlad Stănilescu – De ce ai nevoie să poți transforma o organizație

Îți prezentăm un podcast din biblioteca Liderologia, comunitatea de lideri care inspiră, învață și schimbă. Sunt discuții inspirate din practică și din lecțiile învățate de lideri din mediul de business din Romania.

Ascultă o conversație despre cum devii un lider care creează valoare. Rodica Obancea, Master Certified CoachTM în dialog cu Vlad Stănilescu, Head of Digital, Technology and Transformation | Member of the MT (Board), discută despre:

care sunt așteptările când se vorbește de transformarea unei organizații;

aștepări vs realitate și cum să le abordezi;

rezistența la schimbare și cum poți crea un mediu fertil pentru transformare;

cum să creezi un spațiu de siguranță, ca oamenii să poată comunica deschis;

cum poți maximiza schimbarea, cu un minim impact negativ.

Sursa foto: Liderologia.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: