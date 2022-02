Un loc de muncă scos la concurs de către Primăria municipiului Cluj-Napoca este plătit cu 10.000 de lei brut (2.000 de euro), însă nimeni nu se îngrămădește măcar să vină la un interviu.

Salariu prea mic pentru „capul” unui IT-ist, oferit de Primăria din Cluj

Jobul despre care se face referire este unul oferit în IT, devenit disponibil la Primăria Cluj-Napoca. Motivul, însă pentru care nu sunt candidați este că domeniul IT& C pune la dispoziție salarii cu mult mai mari decât cel oferit de administrația clujeană. Salariile sunt extrem de competitive în această industrie, unde deficitul de personal rămâne unul acutizat deja de câțiva ani buni. Acesta este și motivul pentru care companiile private din Cluj oferă salarii chiar și de aproape patru ori mai mari decât cel pus la dispoziție de Primărie.

25.000 de angajați din România, care lucrează în IT se regăsesc în Cluj, scrie Adevarul.ro.

Nu am reuşit să atragem pe nimeni din IT. Căutam un specialist în digitalizare pe un salariu lunar de 10.000 de lei/brut, dar nu s-a prezentat nimeni. Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca

Salariul mediu în Cluj, oferit angajaților care activează în IT& C ajunge la 7.700 de lei net, mai mare chiar și decât cel încasat în București, unde remunerația medie netă ajunge la 6.000 de lei.

Sursa foto: Shutterstock

