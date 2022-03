Companiile trebuie să-și revizuiască salariile și strategiile de anagajare pentru IT-iști

În România, creșterea rapidă și de neoprit a cererii de talent tehnologic a condus la o lipsă acută de competențe – cererea de profesionişti IT depăşind oferta. Provocarea pentru companiile locale este cu atât mai mare cu cât numărul specialiștilor IT care lucrează în regim de contactare este în creștere, fiind nevoiţi să concureze cu tarifele europene sau cele din UK si US. În acelaşi timp, multitudinea de oportunități a impactat procesele de recrutare și mentalitatea profesioniștilor IT atunci când vine vorba de schimbarea locului de muncă.

Acestea sunt concluziile principale ale Ghidului Salarial Hays Technology 2022 în care segmentul de piaţă analizat este cel tech din România. Studiul are la bază rezultatele unui sondaj realizat în rândul profesioniștilor din domeniul tehnologiei, complementat cu perspectivele experților în recrutare din cadrul Hays România.

În ciuda ultimilor doi ani dificili pentru multe industrii, situația pare mai optimistă la începutul anului 2022 - termenul „perioada post-pandemică” a intrat definitiv în dicționarul de afaceri. În România, sectorul tehnologiei este dinamic, dând dovadă de stabilitate și putere de adaptare la condiții noi și în continuă schimbare.

Timur Makhmutov, Director General Hays România, menţionează că industria IT este beneficiarul incontestabil al acestei situații.

„Tehnologia alimentează noua lume a muncii. Competiția pentru talente crește așteptările salariale și ofertele reale - atât pentru angajații permanenţi cu contract individual de muncă, cât și pentru contractori. Nu există niciun semn că această tendinţă va dispărea în 2022. Cu toate acestea, acest fapt exacerbează deficitul de competențe în domeniul IT pe piața muncii.”

Așteptări salariale

Cu acest deficit imens - global și local - de experți în tehnologie, estimăm creșteri adiţionale ale salariilor/tarifelor în 2022. Acest lucru este indicat de rezultatele sondajului nostru, unde abilitățile principale căutate de angajatori, dar şi cele mai greu de găsit au fost

competenţele tehnice (53%) și IT/digital (39%).

Rezultatele arată, de asemenea, că 44% dintre profesioniștii IT cu statut permanent (CIM) vor accepta un nou loc de muncă cu același nivel de responsabilitate dacă salariul este cu 21% - 30% mai mare față de cel actual, în timp ce 61% dintre contractori ar accepta același nivel de creştere. O creștere între 0-10% nu este considerată o creștere viabilă pentru marea majoritate a profesioniștilor din domeniul IT.

Citeste si: Compania care oferă românilor salarii ca în Silicon Valley

Nu este totul despre beneficiile financiare. Recrutarea prin ochii unui profesionist

Rezultatele sondajului şi experienţa consultanţilor Hays arată că nivelul salarial este factorul cheie în atragerea și păstrarea angajaților din domeniul IT. Dar, există și alte componente pe care organizaţiile trebuie să le ia în considerare, cum ar fi procesul de recrutare, gestionarea ofertei, durata contractului, practicile flexibile și pachetul de beneficii.

Căutarea în locul potrivit și utilizarea unor instrumente specifice va crește semnificativ șansele de a găsi şi angaja cei mai buni experţi IT. Profesioniștii din tehnologie nu aplică de obicei pe portalurile de locuri de muncă - 71% dintre ei au declarat că sunt abordați direct de agențiile de recrutare sau de către potențialii angajatori. Un proces de recrutare eficient și luarea rapidă a deciziilor vor crește, de asemenea, șansele de a atrage candidații de top.

Citeste si: Ar putea România să aibă beneficii economice în urma conflictului...

Toate aceste aspecte au fost menţionate în cadrul sondajului nostru atât de angajaţii cu contract individual de muncă, cât şi de contractorii IT.

În cazul contractorilor IT, la factorii menţionaţi mai sus se adaugă si alţi factori specfici care pot influenţa decizia de a accepta un nou rol/proiect. Un proiect interesant și ambițios poate influența decizia unui contractor - trei din cinci contractori doresc să rămână acolo unde sunt pentru că lucrează la proiecte interesante și provocatoare. În plus, în ochii contractorilor IT, durata contractului este văzută ca fiind importantă sau foarte importantă (95%). În general, cu cât contractul este pe o perioadă mai lungă, cu atât sunt mai înclinați să-l accepte, dar cei mai mulți consideră că durata ideală a unui contract este de unu, maxim doi ani. Aceasta oferă stabilitate – importantă pentru 39% dintre contractorii IT conform sondajului nostru – dar și flexibilitate - doar 4% caută un contract cu o durată mai mare de 2 ani.

Citeste si: Ce salarii recomandă firmele de recrutare pentru angajarea IT-iștilor

România rămâne unul dintre cele mai active hub-uri IT din Europa, indiferent de perioadă și circumstanțe. Tehnologia a fost și va continua să fie practic responsabilă pentru menținerea în funcțiune a unei mari părți a economiei, făcând soluțiile tehnologice indispensabile în aproape orice industrie.

În această industrie competitivă, companiile sunt nevoite să îndeplinească așteptările precise ale candidaţilor din domeniu. Pentru acestea devine din ce în ce mai dificil să facă față tarifelor în continuă creștere. Unele companii se mențin în fața concurenței prin reevaluarea elementelor non-salariale ale ofertei lor – pachetul de beneficii, practici de lucru flexibile, proiecte interesante – și abordând cei mai buni candidați în loc să aștepte ca aceștia să aplice.

Citeste si: Wizrom Software: 7 tendințe pentru piața de soluții software pentru...

Sursa foto: Pexels

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: