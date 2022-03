Cu un cost ce variază de la câteva zeci de mii de euro la peste 100.000 de euro, un program de studii de tipul MBA (Master of Business Administration) reprezintă un angajament financiar important pentru tinerii middle-manageri care speră să conducă la un moment dat o companie. Garanteză însă terminarea unui MBA un job și un salariu mai bun? ”Fără să faci nimic în plus, răspunsul este adesea nu”, spune Phillip Nell (foto), profesor în cadrul WU Vienna University of Economics and Business.