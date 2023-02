Patronat: Schimbările fiscale de anul trecut nu au ajutat piața muncii part-time

Piaţa forţei de muncă din România rămâne inflexibilă, în condiţiile în care doar 3% dintre contractele de muncă sunt cu timp parţial, iar regimul fiscal schimbat anul trecut nu a ajutat flexibilizarea, arată un studiu referitor la piaţa muncii din România, prezentat de Confederaţia Patronală Concordia, în parteneriat cu KPMG România, relatează Agerpres.

Conform documentului, piaţa forţei de muncă din România rămâne inflexibilă, în condiţiile în care doar 3% dintre contractele de muncă sunt cu timp parţial, iar regimul fiscal schimbat anul trecut nu a ajutat flexibilizarea.



"Pe de-o parte, acest lucru înseamnă mai multă stabilitate pentru cei cu contract de muncă full time, pe de alta, din rândul populaţiei inactive (unde sunt mai multe femei), a şomerilor, a pensionarilor, a tinerilor NEETs, care poate nu ştiu de ce anume să se apuce, putem integra mai mult sub formule mai flexibile, fie că vorbim de alte contracte de muncă atipice nereglementate în România. Totodată, există o tendinţă de creştere pentru self-employed - pentru care, spre deosebire de angajaţii cu normă parţială, trebuie să fie gândite mecanisme de protecţie socială", notează sursa citată.



La sfârşitul anului 2021, se înregistrau 2.412.290 de persoane aflate în întreţinerea altor persoane sau a statului ori care se întreţin din alte venituri (chirii, dobânzi etc.), precum şi cel al persoanelor casnice, echivalentul a aproximativ 21,9% din totalul populaţiei inactive din România.



Raportat la perioada analizată, România se regăsea în grupul de şase state membre din UE 27 care înregistrau simultan atât spor natural, cât şi sold migrator negativ, alături de Croaţia, Grecia, Italia, Letonia şi Slovacia. Pentru întreaga perioadă 2011-2021, la nivel naţional, declinul natural a depăşit 1,1 milioane de locuitori.



La finalul anul 2021, unei persoane ocupate îi reveneau 1,46 persoane inactive plus şomeri, în scădere faţă de nivelul anului 2020, când raportul era de 1 la 1,51. Studiul relevă faptul că această scădere continuă şi pe parcursul anului 2022, atât în mediul urban, cât şi în rural.



Datele prezentate evidenţiază faptul că ponderea populaţiei cu nivel mediu de educaţie este în creştere, de la 37,1% în 2011 la 43,5% în 2021. La fel se întâmplă şi în cazul populaţiei cu nivel superior de pregătire (de la 12,9% în 2011 la 16% în 2021), însă "30% dintre aceştia se pierd la angajare".



De asemenea, rata de angajare în grupa de vârstă 20-34 de ani care au absolvit cu 1-3 ani înainte este de doar 70%, a treia cea mai scăzută din UE. În acelaşi timp, evoluţia ratei supra-calificării relevă o tendinţă de creştere a proporţiei lucrătorilor cu studii superioare ocupaţi în locuri de muncă ce nu necesită un grad de educaţie de nivel terţiar (2012-2020).

Cum stăm la salarii

Pe segmentul salarizării, studiul KPMG şi Concordia arată că cel mai bine plătit angajat din România este bărbat, lucrează într-o companie privată cu capital străin din sectorul IT&C, în timp ce la polul opus se află un salariat din domeniul HoReCa, din Teleorman.



În acest context, cele mai ridicate valori ale câştigului salarial mediu lunar se înregistrează în companiile majoritar private şi în companiile cu proprietate integral străină, fiind în medie cu 47%, respectiv 35% mai mari decât media la nivel naţional.



Sectorul ITC a înregistrat cele mai mari creşteri de cost cu forţa de muncă: 11.208 lei/lună, cu 93,2% mai mare faţă de costul mediu lunar pe economie (2021).



La nivel regional, un salariat câştigă, în medie, cu 40% mai mult faţă de media naţională dacă este angajat în regiunea Bucureşti-Ilfov. Pe de altă parte, cel mai scăzut nivel salarial s-a înregistrat în Teleorman, cu 24,5% mai puţin decât câştigul mediu de la nivel naţional.



Confederaţia Patronală Concordia (CPC) este confederaţia patronală reprezentativă pentru mediul de afaceri, ce reuneşte 16 industrii-cheie pentru economia românească, peste 2.200 de companii cu mai mult de 330.000 de angajaţi, care au o contribuţie totală de 26% din PIB.



Concordia este singura organizaţie parte a BusinessEurope, a Organizaţiei Internaţionale a Angajatorilor (IOE) şi al Business at OECD (BIAC), precum şi partener legitim în toate dezbaterile publice de la nivelul Guvernului, Parlamentului şi ale structurilor de decizie din teritoriu.

Citeste si: România, prima țară din lume care a avut industrie petrolieră

Sursa foto: ANOFM

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: