40% dintre companiile - gigant prezente în România au dificultăți de recrutare primăvara aceasta

Oportunitățile de angajare deschise de companiile prezente la Angajatori de TOP nu sunt singurul beneficiu adus candidaților prezenți în cadrul evenimentului. Alături de joburile deschise, participanții au acces la traininguri în Business, precum și la conferințele I Love Tech. Cu un conținut tehnic valoros, sesiunile IT vor fi susținute de profesioniștii comunității locale și internaționale.

Din 2006, evenimentul de carieră Angajatori de TOP le aduce profesioniștilor cu experiență pe piața muncii oportunități și posibilitatea de reconversie profesională. Tinerilor le oferă programe specializate pentru începutul carierei (internshipuri, joburi entry-level, trainee și stagii de practică). În medie, 10.000 de candidați se alătură fiecărei ediții a evenimentului. Companii de renume vor fi prezente la Angajatori de TOP, printre care:

ABA - Work in Austria, Adient, Agricover, Akwel Automotive, Allianz Services, BAT Romania, BCR, Be | Shaping the Future, BearingPoint Romania, Booking Holdings Romania, Bosch Romania - Bosch Service Solutions, Capgemini, Continental, DRÄXLMAIER Group, ENGIE Romania, EY Romania, Enel, Flex, Finastra, GE Digital part of GE Vernova, Hamilton, Heraeus Electronics, Huf Romania, IDEMIA Romania, Interbrands Orbico, JTI, KPMG, Kaizen Gaming, Kaufland Romania, Keywords Studios, Kimball Electronics, Libra Internet Bank, Linde Global Services, MAHLE, Mazars, MDPI Romania, METRO România, MHP - A Porsche Company, msg systems România, Nagarro, OTP Bank, Pirelli, Pragmatic Play, Raiffeisen Bank, RapidSolution, Regina Maria, Renault Group Romania, Societe Generale Global Solution Centre (SG GSC), SLB, Schneider Electric, Segula Technologies, Superbet, TE Connectivity, TELUS International, The Access Group, UniCredit, Valeo, Vitesco Technologies Engineering Romania, Vodafone Romania, Webasto, Webhelp, Worldpay from FIS, Yusen Logistics, ZF Group.

Cele două ediții se vor desfășura cu sprijinul Partenerilor Principali: HELLA Romania (Angajatori de TOP Timișoara) și Veeam Software (Angajatori de TOP București).

“Asistăm la un dezechilibru între cererea din partea angajatorilor și competențele candidaților. 40% dintre companii susțin că recrutarea este una dintre principalele provocări pe care le întâmpină primăvara aceasta. Pe de altă parte, observăm și o latură optimistă pe piața muncii. Remarcăm domenii cu multe poziții deschise, precum: IT Software, Achiziții - Logistică - Aprovizionare, Contabilitate - Finanțe și Inginerie. Aceste arii sunt foarte bine reprezente inclusiv la Angajatori de TOP – cel mai scurt drum de la candidat la angajat. ” - Dragoș Gheban, Managing Partner @Catalyst Solutions.

Peste 37% dintre companii observă o provocare în păstrarea beneficiilor salariale și non-salariale competitive. Angajatorii prezenți la Angajatori de TOP aduc o serie de inițiative, precum beneficii extra-salariale, printre care: 50% dintre ei oferă zile libere de concediu suplimentare, 37% - asigurare de viață, iar peste o treime oferă vouchere de vacanță și bonusuri de performanță. Evenimentele interne și susținerea diversității în companie sunt și ele în lista inițiativelor aduse de angajatori, cu rolul de a crea conexiuni între angajați.

Alături de edițiile fizice din Timișoara și București, Angajatori de TOP are și o componentă online care a devenit tradiție. Adoptat chiar înainte de contextul pandemic, Angajatori de TOP Online continuă și în 2023, pe tot parcursul lunii martie. Indiferent de locația candidatului, acesta are posibilitatea să participe la Angajatori de TOP Online, prin crearea unui cont și a unui CV pe Hipo.ro. Funcțiile platformei le permit participanților să acceseze standurile virtuale ale companiilor și să aplice la joburile disponibile. O parte dintre angajatorii prezenți la Angajatori de TOP Online sunt Accenture, BCR, Penny., Nagarro, TELUS International și Veeam Software, Webhelp.

Citeste si: Ce joburi sunt disponibile pe piața muncii din România. Ce...

Cei interesați de obținerea unui loc de muncă primăvara aceasta se pot înscrie pe Hipo.ro, la secțiunea Angajatori de TOP. În baza unui CV Barcode descărcat de pe platformă, participanții la eveniment pot aplica la standurile companiilor, printr-o singură scanare. În acest mod, angajatorii au acces rapid la CV-urile candidaților. În cazul unor modificări ulterioare pe CV, acestea se vor actualiza în timp real, în conturile angajatorilor.

Participarea la Angajatori de TOP în format fizic și online este gratuită.

Sursa foto: Angajatori de Top

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: