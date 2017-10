Toate realizarile noastre in acest domeniu au un impact pozitiv asupra partenerilor nostri, generand proiecte din ce in ce mai complexe. Anul acesta, un astfel de proiect a adus companiei Gebruder Weiss Romania premiul „Orange Championship” la categoria „Service Excellence”.

Succesul reprezinta suma tuturor realizarilor individuale...

Pentru partenerul nostru din industria petroliera, anul acesta am extins gama de servicii cu un concept logistic complex in zona PPE (Personal Protection Equipment) - Echipamente Individuale de Protectie - benefic pentru sute de angajati din diferite locatii ale grupului. Provocarea noastra a constat in dezvoltarea unui plan de rute dar si a unei solutii IT care sa ajute la colectarea si gestionarea echipamentelor de lucru in mod eficient, oferind in acelasi timp toate datele necesare, cu ajutorul solutiei IT.

Echipa Gebruder Weiss Romania a realizat un concept logistic unic prin implementarea unui sistem cu cod de bare in EIP bazat pe SAP, cu ajutorul caruia datele importante despre statutul individual al bunurilor este transmis cu acuratete beneficiarului, in timp util.

O alta componenta a sistemului dezvoltat este partea de transport a bunurilor, care se realizeaza cu ajutorul parcului auto propriu al grupului.

...iar rezultatele se masoara in cifre

Solutia propusa de Gebruder Weiss a fost intampinata cu mare entuziasm de catre managerii companiei petroliere si a fost implementata in luna Aprilie 2016.

In prezent, realizam aproximativ douazeci de rute saptamanal pentru preluarea si livrarea echipamentelor individuale de protectie. Pentru a face acest lucru, folosim 19 vehicule si acoperim aproximativ 23.000 kilometri / luna.



Suplimentar implementarii operationale, care implica si dezvoltarea solutiilor IT in gestionarea echipamentului PPE, au fost definite rutele optime de transport si s-a efectuat identificarea si calificarea companiilor ce ofera servicii de spalare/curatare a echipamentului PPE (imbibat cu produse chimice). In ansamblu, o dezvoltare foarte reusita a solutiei noastre logistice.



„Pentru mine, nu exista o singura experienta in domeniul acestui proiect - este mai mult despre suma tuturor realizarilor individuale la cel mai inalt nivel. In timpul proiectului, de exemplu, am fost intotdeauna in masura sa ma bazez pe excelenta coordonare oferita de Mirela Brojban dar si pe alti colegi implicati. Toti au aratat ca ne putem impresiona partenerii cu servicii extrem de puternice. Conceptul de logistica implementat cu succes in 2016 este, in opinia mea, un exemplu impresionant al valorilor care stau la baza companiei.” a declarat Viorel Leca, Director General al Gebruder Weiss Romania.