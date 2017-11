Piata romaneasca de peste si fructe de mare este asteptata sa creasca cu 100 milioane de euro in 2017, conform estimarilor Alfredo Seafood. Producatorul este de parere ca interesul mediului de afaceri pentru nisa de peste si fructe de mare a crescut in mod simtitor fata de anii trecuti.

Piata de peste si fructe de mare isi continua cresterea inceputa inca din 2013, urmand sa ajunga la o valoare de aproximativ 450 milioane de euro la finele lui 2017, conform estimarilor Alfredo Seafood. Daca prognoza se dovedeste corecta, ar insemna o crestere de 100 milioane euro fata de cifra inregistrata in 2016. De asemenea, interesul mediului de afaceri pentru nisa de peste si fructe de mare a crescut in mod simtitor fata de anii trecuti, mai spun reprezentantii Alfredo Seafood, in urma...