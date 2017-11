Coca-Cola HBC Romania va distribui gama completa Lavazza in canalele de retail, aparate automate, birouri si HoReCa. Brandul de origine italiana completeaza gama existenta a companiei, alcatuita din bauturi non-alcoolice carbogazoase si necarbogazoase, apa minerala naturala, bauturi energizante, ceai si cafea rece ready-to-drink.

„Ne dorim sa fim cat mai aproape de consumatorii nostri, sa construim in continuare parteneriate cu clientii nostri si sa le oferim mereu un portofoliu relevant de bauturi. De aceea, cautam constant noi modalitati de a oferi diversitate in materie de bauturi si ambalaje. Parteneriatul dintre compania noastra si Lavazza marcheaza un pas important in sustinerea obiectivelor noastre strategice, de a fi prezenti in toate ocaziile de consum si de a ne urma viziunea de 24/7: sa fim alaturi de clienti si consumatori 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Suntem bucurosi sa le oferim clientilor si consumatorilor nostri un brand cu o imagine puternica pe plan local, construita pe renumitele atribute Lavazza: traditie si calitate”, spune Dan Timotin, Country Sales Manager, Coca-Cola HBC Romania.

Desi Romania este in a doua jumatate a topului tarilor europene la consumul de cafea, potrivit studiilor, peste 90% din populatia Romaniei cu varsta de peste 18 ani consuma cafea sau de bauturi pe baza de cafea. Consumul mediu de cafea in Romania este de 2,4 cafele pe zi, consumate in parte acasa.

Lavazza, un brand cu o prezenta locala de peste 15 ani, a inregistrat performante notabile in Romania. Prezent in peste 90 de tari si lider de piata in Italia, Lavazza este un brand puternic in industria cafelei si simbolul calitatii pentru cafeaua tip espresso, cu o istorie de peste 120 de ani de investitii si inovatie.

Coca-Cola HBC este unul dintre cei mai mari imbuteliatori ai companiei Coca-Cola, avand vanzari de peste 2 miliarde de unitati. Compania activeaza intr-o zona geografica extinsa, avand operatiuni in 28 de tari, servind o populatie de aproximativ 590 milioane de oameni. Coca-Cola HBC ofera o gama variata de bauturi racoritoare din categoria celor carbogazoase, sucuri, apa, energizante, ceaiuri si cafea.

In Romania, ca in toate tarile in care isi desfasoara activitatea, Coca-Cola detine si functioneaza pe baza unui sistem propriu, incluzand toate verigile necesare producerii si distributiei produselor catre consumatori. In Romania, Sistemul este format din Coca-Cola Romania (filiala a The Coca-Cola Company, proprietarul marcilor inregistrate) si partenerul sau Coca-Cola Hellenic denumit Coca-Cola HBC Romania, care imbuteliaza si distribuie produsele Coca-Cola sub licenta The Coca-Cola Company in Romania.

Fondata in 1985 in Torino, fabrica de prajire a cafelei este detinuta de familia Lavazza de patru generatii. Impreuna cu cele mai mari puncte de prajire a cafelei din lume, Grupul Lavazza opereaza in peste 90 de tari prin parteneri si distribuitori, exportand peste 60% din ce produce. Lavazza numara peste 3.000 de angajati si o cifra de afaceri de peste 1,9 miliarde euro in 2016. Lavazza a inventat, in primii ani de existenta, conceptul de a combina diferite tipuri de cafea din diferite zone geografice, iar aceasta premiera este si in ziua de astazi una dintre calitatile unice ale produselor Lavazza.

Compania are in spate peste 25 de ani de experienta in producerea si producerea sistemelor si produselor bazate pe portionarea cafelei. Lavazza este primul brand italienesc care a scos pe piata sistemul capsulelor espresso.