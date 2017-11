Retailerul de produse pentru bebelusi Bebe Supermarket a deschis cel de-al doilea magazin al sau in centrul comercial AFI Cotroceni, in urma unei investitii de 800.000 de euro.

Cel de-al doilea magazin Bebe Supermarket este amplasat la etajul 1 al centrului comercial AFI Cotroceni, are o suprafata de 1.000 de metri patrati si aduce peste 30.000 de produse atat domeniul alimentar, cat si articole de imbracaminte pentru segmentul de varsta 0-7 ani si drogherie.

Investitia in noul magazin Bebe Supermarket s-a ridicat la 800.000 de euro. Oferta retailerului cuprinde alimente pentru diversificare, produse de ingrijire si curatenie, produse diverse pentru masa, baie si camera, produse farma si plafar, la carucioare, mobilier, hainute si jucarii. Bebe Supermarket propune o gama speciala pentru mama – centrul dermato-cosmetic, dar si pentru intreaga familie. De asemenea, in cadrul magazinului va activa si o farmacie. In plus, in noua locatie pot fi gasite produse care nu exista in magazinul online, precum si oferte speciale.

In perioada urmatoare, Bebe Supermarket va continua extinderea retelei de magazine offline, cu o noua locatie in Bucuresti, urmand ca in 2018 sa se extinda si la nivel national, in Ploiesti, Constanta, Cluj si Timisoara.