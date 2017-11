"La ora actuala, stocul pentru iarna 2017-2018 este cel mai mic din ultimii patru-cinci ani, in conditiile in care consumul de gaze din Romania a crescut cu 7-8% in ultimul an. Astfel ca la iarna va fi necesar sa importam o cantitate de gaze mai mare decat anul trecut", a spus seful Transgaz, potrivit Agerpres.

Anul acesta, Romania ar putea importa peste 2,2 miliarde de metri cubi, dar nu toata cantitatea de gaze aflata in depozite poate fi extrasa.

"Din cantitatea stocata de 2,2 miliarde de metri cubi, 300-400 milioane de metri cubi sunt stocuri moarte. Ce se extrage nu este o constanta, ci, pe masura ce se epuizeaza energia din zacamant, presiunea scade, iar cantitatile extrase din depozite scad si ele. La inceputul iernii putem extrage din depozite zilnic 27 milioane de metri cubi, dar spre sfarsitul ciclului, adica februarie-martie, cantitatea care poate fi extrasa scade", a mai aratat directorul general al transportatorului de gaze.

Seful Transgaz a avertizat ca daca furnizorii nu vor avea suficiente gaze ca sa acopere livrarile catre clienti, acestia vor fi deconectati de la sistemul national de gaze.

"Cine nu se incadreaza in nominalizari va fi restrictionat, daca va consuma mai mult decat nominalizeaza. Daca toti consuma din zestrea, din line pack-ul conductei, fara sa vina cu cantitati de gaze care sa fie injectate in SNT, pica sistemul national de gaze. Ganditi-va ce consecinte ar putea fi pentru sistemul national energetic", a aratat Sterian.

Ministerul Energiei contrazice Transgaz

In urma cu o saptamana, Robert Tudorache, secretar de stat in Ministerul Energiei, a afirmat ca volumul de gaze aflat in acest moment in depozitele de gaze este mai mare decat necesarul estimat pentru aceasta iarna.

"Conform hotararii de Guvern, avem obligatia de a inmagazina pentru aceasta iarna o cantitate de gaze de doua miliarde de metri cubi. In acest moment, avem in depozite 2,23 miliarde de metri cubi, astfel ca obligatia de inmagazinare este depasita, ca in fiecare an", a spus Tudorache.

