Directorul general al Engie Romania, Eric Stab, sustine ca, in cazul unei ierni grele, gazele ar putea deveni insuficiente, astfel ca unii consumatori industriali vor trebui deconectati pentru a se asigura alimentarea populatiei. Pe de alta parte, Ministerul Energiei da asigurari ca rezervele de gaze sunt mai mari decat necesarul estimat pentru aceasta iarna.

Directorul general al Engie Romania, Eric Stab, spune ca pe piata exista o cantitate limitata de gaze, iar in timpul verii s-au realizat putine tranzactii pe piata centralizata. "Daca va fi o iarna grea, va fi suficient gaz pentru la iarna? Nu suntem siguri. Speram, dar nu avem nicio garantie", a spus Stab, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, in conditiile unui deficit, singura solutie este deconectarea unor consumatori, insa a atras atentia ca Guvernul nu a elaborat un plan de urgenta pentru iarna viitoare.

Singura solutie, daca nu avem suficiente gaze, este sa intrerupem furnizarea catre anumiti consumatori, ceea ce trebuie definit printr-un plan de urgenta intocmit de Guvern. Acest plan exista din trecut, dar trebuie updatat de urgenta. Cel mai important lucru este sa definim clar ce consumatori trebuie sa fie intrerupti si in ce ordine, daca va fi o lipsa de resurse Eric Stab, director Engie Romania

Acesta a mai spus ca si pretul gazelor va fi o problema la iarna. "La 1 aprilie 2017, cand s-a liberalizat piata, pretul era reglementat la 60 de lei pe MWh. In vara, pretul a crescut la 72-75 de lei, iar acum, daca ne uitam la cele mai recente tranzactii, preturile sunt de 105 lei. In aceasta iarna, preturile vor fi mult, mult mai mari decat iarna trecuta, avand in vedere evolutia preturilor de acum", a subliniat reprezentantul Engie.

El a adaugat ca Engie si-a realizat in totalitate obligatia de stocare a gazelor. "Obligatia de inmagazinare a fost emisa foarte tarziu. Noi ne-am indeplinit in totalitate obligatia de inmagazinare, am stocat chiar mai mult, insa nivelul obligatiei nu este stabilit de noi, ci de ANRE", a mai spus Stab.

Ministerul Energiei: Romania are mai multe gaze decat necesarul estimat

Pe de alta parte, ecretarul de stat in Ministerul Energiei, Robert Tudorache, a declarat ca Romania are stocate pentru iarna mai multe gaze decat necesarul estimat.

"Conform hotararii de Guvern, avem obligatia de a inmagazina pentru aceasta iarna o cantitate de gaze de doua miliarde de metri cubi. In acest moment, avem in depozite 2,23 miliarde de metri cubi, astfel ca obligatia de inmagazinare este depasita, ca in fiecare an", a spus Tudorache.

Presedintele Comisiei de ancheta, Iulian Iancu, l-a intrebat de ce obligatia de inmagazinare este de doua miliarde de metri cubi, in conditiile in care Romania dispune de o capacitate totala de stocare de 3,1 miliarde de metri cubi.

"Obligatia de inmagazinare este decisa in functie de consumul estimat. Anul trecut, de exemplu, am depasit cu 500 de milioane de metri cubi obligatia de inmagazinare", a explicat Tudorache.

Miercuri, Romgaz a informat ca are inmagazinata in prezent o cantitate de gaze naturale de 633,83 milioane metri cubi de gaze, dublu fata de obligatia stabilita prin Ordinul Autoritatii Nationale de reglementare in Energie, potrivit reprezentantilor companiei.