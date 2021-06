Un nou restaurant se deschide în București: unde se află acesta

Operatorul de restaurante vegetariene Samsara Foodhouse, originar din Cluj, a inaugurat primul său restaurant din București, Samsara Floreasca. Restaurantul este amplasat la parterul proiectului mixt ONE Floresca City, iar tranzacția de închiriere a fost intermediată de CBRE.

„Ne bucurăm să contribuim la extinderea Samsara în București. România beneficiază de multe concepte de restaurante care merită să fie extinse la nivel național, concepte care promovează un stil de viață sănătos și pentru care observăm un apetit ridicat în special în apropierea proiectelor imobiliare cu componentă mixtă”, a declarat Cristina Toroș, Senior Consultant, Retail Agency, în cadrul CBRE, care a coordonat tranzacția de închiriere.

Amplasat la parterul clădirii de birouri ONE Tower care va găzdui și sediul CBRE România, restaurantul Samsara Floreasca are o suprafață de aproximativ 500 de metri, interior plus terasă.

Extinderea în București, pe care am început-o prin lansarea locației de delivery & pick-up, a fost foarte bine primită și ne-a convins să continuăm investițiile. Samsara Floreasca este mai mult decât un restaurant – este o filosofie și un stil de viață, o experiență completă. Citeste si: Valoarea tranzacțiilor imobiliare a scăzut la sub 100 milioane euro Cosmin Beldean, General Manager Samsara Foodhouse

Noul Head Chef al Samsara Floreasca a petrecut mult timp în bucătării cu renume internațional, majoritatea premiate cu stele Michelin.

Interiorul creat în cadrul unei clădiri nou construite, ONE Floreasca City, se dorește a fi unul care să reflecte profund întreaga poveste și activitate a restaurantului Samsara. Lemnul finisat perfect, volumele săpate în piatră, suprafețele neted șlefuite, formele atent studiate ale pieselor de mobilier fac trimitere la România modernă, la opera lui Brâncuși, la arta lui caracterizată de verticalitate, orizontalitate, greutate, densitate și de importanța deosebită acordată luminii și spațiului.

Citeste si: Dodo Pizza dă startul livrării din noul restaurant din București

Dispunerea spațiului este una secvențială: pleacă de la bucătăria modernă, lăsată la vedere publicului larg, trece prin volumele puriste ale barului către sala de restaurant și apoi către terasa deschisa din exterior. Practic, nicio zonă a interiorului nu este închisă sau ascunsă în vreun fel, fiecare spațiu fiind conceput deschis și lizibil din exterior.

Intrarea principală, protejată de o cortină groasă, trimite cu gândul la culisele unei scene de teatru, iar luminile proiectate foarte discret pe mese dau impresia unei expoziții de artă, în care mâncarea reprezintă în final, “la pièce de résistance”.

CBRE, Inc. (NYSE: CBRE), Fortune 500 și S&P 500 cu sediul central în Dallas, este o companie de servicii comerciale și investiții în real estate din lume, pe baza veniturilor din 2019. Compania are peste 100.000 de angajați (fără a include afiliații), răspunde nevoilor dezvoltatorilor imobiliari și deservește proprietari și chiriași prin intermediul celor peste 530 de birouri (excluzând filialele) din întreaga lume.

Citeste si: Ofertă la vaccinare: bilete GRATUITE la teatrele și muzeele din...

Sursa foto: Samsara Floreasca

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: