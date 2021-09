Meat2Eat a deschis un restaurant la parterul clădirii de birouri One Tower

Meat2Eat, un concept gastronomic activ din 2015 printr-o carmangerie în zona Domenii și prin burger shops, a inaugurat primul restaurant steakhouse într-un spațiu de 400 metri pătraţi de la parterul clădirii de birouri One Tower din Bucureşti, una dintre primele clădiri verzi LEED Platinum din România, parte a proiectului multifuncțional One Floreasca City dezvoltat de One United Properties. Tranzacţia a fost intermediată de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

Meat2Eat Steakhouse a implicat o investiție de 800.000 euro și ar trebui să contribuie la creșterea cifrei de afaceri a grupului la 1 milion de euro pentru anul în curs. Meat2Eat este un concept de restaurant și măcelărie care oferă clienților produse proaspete pe bază de carne, fără aditivi.

Suntem siguri că atât chiriașii clădirii de birouri One Tower, cât și locuitorii cartierului Floreasca, se vor bucura de o experiență culinară la standarde înalte, cu un design primitor. Dana Radoveneanu, Senior Consultant Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox

Citeste si: Taco Bell inaugurează al 13-lea restaurant din România

Integrată în proiectul mixt One Floreasca City, clădirea de birouri One Tower a fost de la început gândită ca un spațiu de lucru modern, certificat, care oferă numeroase facilități celor care își desfășoară activitatea aici. În plus, prin conceptul său unic, proiectul coagulează în jurul său o nouă comunitate, care se bucură de access la zone verzi, dar și spații de relaxare și agrement. Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties

Meat2Eat vine în completarea ofertei comerciale și gastronomice din proiectul One Floreasca City, care găzduiește și restaurantele Samsara, Elephante și clinica Sanador.

Proiectul propune un concept unic construit în jurul ideii de comunitate și înglobează o componentă rezidențială cu apartamente premium – One Mircea Eliade, o clădire de birouri de calsă A – One Tower, precum și numeroase facilități pentru sport, petrecerea timpului liber și spații verzi. Clădirea de birouriri One Tower deține cea mai performantă pre-certificare LEED de pe piața românească, LEED v4 Core & Shell la nivel Platinum și este pregăttă să fie certificată WELL Health and Safety.

Citeste si: One United are in lucru proiecte de cladiri de birouri de 150.000 mp

Cushman & Wakefield, unul dintre liderii globali în domeniul serviciilor imobiliare comerciale, cu 50.000 de angajați în 60 de țări, ajută chiriașii, proprietarii și investitorii în optimizarea valorii activelor. Cu venituri de 7,8 miliarde de dolari, serviciile principale ale companiei sunt: consultanță în gestionarea activelor şi investițiilor, piețe de capital, închirieri, administrarea proprietăților, reprezentarea chiriașilor, management de proiect, evaluare, design şi proiectare.

ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România.

Sursa foto: Meat2Eat

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: