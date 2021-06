O fabrică de biciclete electrice deschisă în Giurgiu va începe să producă 5.000 de bucăţi în acest an

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Giurgiu, Dumitru Beianu, a anunţat, că una dintre iniţiativele de afaceri deschisă în acest an în judeţul Giurgiu este o fabrică pentru construirea de biciclete electrice, care a pregătit deja primele prototipuri.

Fabrica şi-a propus să producă încă din acest an cinci mii de biciclete, iar de anul viitor să ajungă la 1.500 de biciclete pe lună, la un preţ ce va fi cuprins între 750 şi 1.100 de euro.

"Încă de acum câţiva ani, când am mai deţinut funcţia de preşedinte al CJ Giurgiu, am sprijinit iniţiativa privată şi acum am revenit în forţă. Astfel, la Grădinari, în fostele sedii de asistenţă socială care au fost reorganizate conform normelor europene şi clădirile au rămas libere de sarcină, am sprijinit înfiinţarea unor fabrici şi sedii de birouri, iar în acest an vom începe să culegem şi roadele, pentru că prima fabrică de biciclete electrice 'Made in Grădinari' va începe să producă din acest an", a declarat Dumitru Beianu, scrie Agerpres.

Unul dintre directorii fabricii de biciclete de la Grădinari, Dan Constantinescu, a declarat presei că încă din acest an fabrica va începe să construiască biciclete electrice.

"O să începem să construim biciclete electrice, avem patru modele de bază, până la 70% dintre componente le putem asigura de la fabrici europene, iar avantajul nostru este că unul dintre partenerii noştri care ne asigură acumulatorii este de la Târgu Jiu şi atunci, având produse româneşti, o să putem pune şi noi ştampila 'Made in Romania', 'Made in Grădinari', 'Made in Giurgiu'. Calitativ încercăm să creştem cât de mult posibil, deja unul dintre modelele propuse poate funcţiona şi o sută de kilometri dacă şi pedalăm, bicicleta se poate şi încărca în timpul mersului", a declarat Dan Constantinescu.

Sursa foto: Michele Ursi / Shutterstock.com

