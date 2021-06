Pandemia a forțat Unirea Shopping Center, compania care deține două centre comericale în România (în București și Brașov), să reducă din personalul angajat, dar să și înjumătățească indemnizațiile membrilor din Consiliul de Administrație. Astfel, compania a reușit să încheie 2020 cu o cifră de afaceri de 56,7 milioane de lei, în scădere cu 5 procente și un profit net de 5 milioane de lei, față de 5,3 milioane în 2019.

Pandemia a dus la reducerea indemnizațiilor lunare în cadrul Unirea Shopping Center, potrivit raportului anual al companiei, acțiune ce a avut loc cu acordul membrilor Consiliului.

În urma acestei decizii, președintele Consiliului de Administrație are o indemnizație de 5.000 de euro pe lună, comparativ cu cei 10.000 de dinainte de pandemie. Cât despre ceilalți doi membri, aceștia beneficiază de 1.000 de euro pe lună, față de 2.000 de euro, înainte de pandemie.

Unirea Shopping Center este deținut, în proporție de 80,3%, de The Nova Group Investments Romania SA, o companie controlată la rândul ei de o alta offshore, cu același nume, din Olanda. Restul acțiunilor, 10,8%, sunt deținute de SIF Muntenia.

Unirea Shopping Center s-a deschis în București în 1976 și este unul dintre cele mai vizitate centre comerciale din oraș. Însă începutului lui 2021 l-a prins cu obloanele trase, lacăt la uși și spații complet goale.

Citeste si: Declinul mall-ului Unirea: Magazine închise și spații complet goale

Bershka, Kenvelo, Pull&Bear, DeFacto, Only for you, Diverta, Kiwi, Batta au fost printre magazinele închise în mall-ul din centrul Bucureștiului. Chiriașii mall-ului au spus că principalul motiv pentru care sunt mult magazine închise este din cauza conducerii, care nu funcționează ca o afacere reciproc avantajoasă față de chiriași și clienți. Aceștia precizează că nu a fost dorința lor de a pleca, ci au fost nevoiți după ce au încercat în nenumărate rânduri să semneze contract cu Unirea.

Sursa foto: Cristi Croitoru / Shutterstock

Despre autor Cristina Marin s-a alăturat redacției la începutul anului 2020, cu puțin timp înainte de declanșarea pandemiei. Coincidență sau nu, cei peste trei ani petrecuți în cadrul rețelelor private de sănătate din România au ajutat-o să înțeleagă mai bine relația dintre pacient și sistemul de sănătate autohton despre care scrie în prezent la publicația Wall-street.ro. Cristina se află în permanentă legătură cu medicii din spitalele românești și... Mai multe articole scrise de Cristina Marin »

Te-ar putea interesa și: