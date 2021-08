Transelectrica a raportat un profit net de 104 milioane de lei după prima jumătate a acestui an, în scădere cu 10% comparativ cu perioada similară a anului trecut, potrivit Raportului semestrial trimis de companie Bursei de la Bucureşti, preluat de Agerpres.

În perioada ianuarie - iunie 2021, compania a obţinut venituri operaţionale de 1,42 miliarde de lei, în creştere cu 30% faţă de intervalul corespunzător din 2020, avansul fiind determinat, în principal, de creşterea cantităţii de energie electrică livrată consumatorilor, de majorarea tarifului mediu de transport şi de creşterea veniturilor realizate pe piaţa de echilibrare.

Potrivit documentului, costurile operaţionale ale perioadei s-au cifrat la 1,17 miliarde de lei, în urcare cu 44%.

La sfârşitul primului semestru din acest an, Transelectrica avea capitaluri proprii de 3,45 miliarde de lei (plus 2%) şi datorii de 1,86 miliarde de lei (plus 8%).

În intervalul ianuarie-iunie 2021, cantitatea totală de energie electrică tarifată pentru serviciile prestate pe piaţa de energie electrică (28,28 TWh) a înregistrat o creştere de 7,7% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2020 (diferenţa între cele două perioade fiind de +2 TWh).

Consumul intern net a crescut cu 7,5% iar producţia netă de energie cu 12,8%, potrivit Raportului Transelectrica.

"În structura mixului de producţie, în perioada ianuarie - iunie 2021 comparativ cu perioada similară a anului 2020, s-a înregistrat o scădere a componentei nuclear cu 11,1% şi a componentei regenerabile cu 10,2%. Creşteri s-au înregistrat din surse hidro, în procent de 45,2% şi din surse termo în procent de 13,5%. Analizând ponderile componentelor mixului de producţie netă pentru intervalul ianuarie - iunie 2021 se observă că cea mai mare pondere 36,5% este reprezentată de componenta hidro, urmată de componenta termo 31,6%, iar energia produsă din surse regenerabile şi nucleară au o pondere de aproximativ 15,2% şi respectiv 16,6%", se arată în documentul citat.

Compania de transport al energiei electrice, Transelectrica, a obţinut anul trecut un profit net de 114 milioane de lei, în creştere cu 18% faţă de rezultatul din anul 2019.

Sursa foto: Shutterstock

