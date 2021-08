Prim-ministrul României: PNRR va fi aprobat până la sfârșitul lunii septembrie

Premierul Florin Cîțu a declarat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) ar trebui aprobat în ultima săptămână din septembrie. Totodată, acesta a infirmat informațiile apărute în presă potrivit cărora banii acordați prin Plan ar putea fi condiționați de reformele din Justiție.

„Pe PNRR am trimis vineri ultimele comentarii. Din discuțiile pe care la am cu ministrul Ghinea ar trebui să fie aprobat PNRR în ultima săptămână din septembrie. Am văzut o informație în spațiul public care este exagerată, legătura dintre reforme în justiție și bani prin PNRR nu este adevărat. Sunt câteva lucruri acolo care sunt de bun simț dar n-au nicio legătură cu reforma în justiție așa cum vrem noi s-o facem. PNRR n-o să fie condiționat de reforma în justiție, cum ne-am asumat-o în MCV. Sunt doar câteva borne, de exemplu, clarificări.

Vă dau un exemplu: ca în România legile, după ce sunt modificate prin amendament, să fie publicată întreaga lege cu noul amendament, noua formă, nu doar amendamentele. Să fie mai clar pentru toată lumea care este ultima formă. Acesta este un exemplu de modificare care apare în PNRR”, a afirmat Florin Cîțu, conform Digi24.

Însă plata tranșelor de bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare totală de 29,2 miliarde de euro, ar putea fi condiționată de realizarea unor reforme precise în justiție, potrivit G4Media.ro. Publicația scrie că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, condus de Cristian Ghinea (USR PLUS) a propus aceste condiţionalităţi în negocierile cu Comisia Europeană, dat fiind că PNRR funcționează în sine ca un program dedicat reformelor făcute de statele membre în diferite domenii.

România va primi 14,2 miliarde de euro sub formă de granturi și 15 miliarde de euro sub formă de împrumuturi. Banii care vor fi alocați de Uniunea European prin PNRR trebuie accesați până cel târziu la 31 decembrie 2023, iar proiectele finanțate prin acest program trebuie finalizate până la 31 decembrie 2026. În caz contrar, sumele trebuie returnate.

