Raport PwC: Ce se va întâmpla cu vânzările din retail în 2021

Comerțul cu amănuntul și vânzările de bunuri de larg consum (FMCG) din Europa va reveni pe creștere în 2021, după un an în care industria a fost zdruncinată din temelii de impactul Covid-19, arată raportul “Navigating the New Reality: Retail and Consumer”, realizat de strategy&, departamentul de strategie globală din rețeaua PwC.