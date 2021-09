Unde poți face cursuri de product management în România

How to Web lansează HTW Institute, ce își propune să contribuie la dezvoltarea următoarei generații de product manageri din Europa, prin cursuri și workshop-uri susținute de cei mai cunoscuți experți în crearea de produse de tehnologie din lume. Anual, peste 250 de specialiști în product management vor fi instruiți în cadrul HTW Institute.

Prin intermediul cursurilor și workshop-urilor, cursanții pot învăța direct de la experți, inventatori și dezvoltatori de metodologii utilizate de echipele de produs din companiile mari de tehnologie din lume precum Basecamp, Zipcard, Facebook, sau Huawei.

Printre instructori se află Bob Moesta (co-inventatorul metodologiei Jobs To Be Done), Ash Maurya (creatorul framework-ului Lean Canvas), Bruce McCarthy (autorul cărții „Product Roadmaps Relaunched” și expert în definirea OKRs), Matt Lerner (expert în Product Metrics și Growth), precum și alți profesioniști cu experiență în companii ca Bolt, Adobe, Zalando sau Mind the Product.

Cursurile și workshop-urile organizate de HTW Institute ajută companiile de tehnologie din Europa să își formeze proprii product manageri performanți, care sunt pregătiți să-și instruiască echipele și să își consolideze cultura organizațională necesară construirii unui produs de succes.

„Product Managerii au un rol esențial în succesul sau eșecul unei companii de tehnologie. În ultimul an, How to Web a organizat peste 10 workshop-uri prin care a contribuit la specializarea a peste 240 de profesioniști din echipe de produs din companii precum Bitdefender, UiPath, FintechOS, TypingDNA, Orange, sau Adobe. Prin intermediul HTW Institute, pregătirea echipelor de product de către cei mai buni oameni din industrie devine prioritatea noastră, astfel că ne propunem să sprijinim companiile să-și formeze echipe performante”, spune Andrei Firoiu, Product Lead HTW Institute.

Primul curs organizat de HTW Institute este Product Management Foundation și are loc între 11 octombrie și 3 decembrie, în format live, online. Cursul este adresat product managerilor aflați la început de drum sau care își doresc să-și structureze și consolideze cunoștințele actuale, precum și project managerilor care vor să facă tranziția în roluri de management de produs. Aplicările se pot face până pe data de 7 octombrie 2021, accesând htwinstitute.com. Până pe 4 octombrie, aplicanții beneficiază de un discount de 10%.

Cursul este limitat la 25 de locuri pentru a facilita interacțiunea directă cu instructorul, este special conceput pentru a se încadra în programul încărcat al participanților și cuprinde 27 de ore de activități de training cu experți, sesiuni de discuție cu product manageri experimentați și oferă un ghid cu metodologiile și framework-urile necesare în activitatea de zi cu zi a unui product manager, dar și un certificat de absolvire.

Cursul de Product Management Foundation este susținut de către unii dintre cei mai buni specialiști în dezvoltarea de produse de tehnologie din lume și este structurat pe 4 module principale, acoperind ariile fundamentale pe care un product manager trebuie să le stăpânească: interviuri folosind metodologia Jobs-To-Be-Done, validarea produsului, prioritizarea și roadmaps, OKRs, și definirea metricilor principale ale produsului.

Astfel, prin intermediul acestui curs, HTW Institute oferă oportunitatea companiilor de tehnologie să își poată instrui oamenii și echipele de produs, chiar și în contextul pandemic.

