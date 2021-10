Agroland deschide primul magazin MEGA în Sibiu și vrea să ajungă la 30 de locații până la finalul lui 2022

Agroland a deschis prima locație MEGA din Sibiu, cu o investiție de 200.000 euro. Noul magazin este situat în incinta Prima Shopping Center, fiind cel de-al zecelea magazin MEGA inaugurat în 2021.

Acesta este cel de-al zecelea magazin MEGA inaugurat de Agroland în 2021. Reprezentanții rețelei Agroland au în plan ca, până la sfârșitul acestui an, să mai deschidă două unități MEGA: în Bârlad și Balș.

Cel mai nou magazin MEGA din rețea are 675 metri pătrați.Agroland MEGA Sibiu pune la dispoziție clienților circa 3.000 de produse pentru grădină, animale de companie, produse pentru hobby farming, casă și gospodărie.

Fondatorii rețelei estimează pentru acest magazin un trafic mediu zilnic de aproximativ 250-300 persoane și vânzări în valoare de peste 810.000 euro, în primul an de activitate.

„Acest concept este cel mai dinamic în Europa de Vest, la nivelul retailului specializat, iar obiectivul nostru este ca, până la finele lui 2022, să atingem numărul de 30 de magazine MEGA deschise, iar astfel să devenim cel mai important jucător din regiune”, a declarat Horia Cardoș, fondator și director general al Agroland.

Agroland este o rețea de magazine cu produse pentru gardening, pet care și hobby farming din România, are capital 100%

românesc și a fost fondată în 1997, la Timișoara, de către antreprenorul Horia Cardoș. În prezent, rețeaua Agroland are peste

250 de magazine, localizate în 29 de județe, și peste 2.200.000 de clienți an.

Grupul Agroland a înregistrat o cifră de afaceri de 38,4 milioane de euro, la finalul anului 2020, și are peste 300 de angajați.

Citeste si: Agroland pregătește o investiție de 3 milioane de euro pentru o...

Sursa foto: Agroland

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: