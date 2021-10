Obsentum deschide o noua parfumerie de nișă în Timișoara

Brandul cu parfumuri de lux Obsentum deschide, pe 21 octombrie, un nou magazin în Timișoara, în centrul comercial Iulius Town. Noul spațiu va ocupa o suprafață de 150 metri pătrați și va fi deservit de o echipă de cinci angajați.

Noul magazin Obsentum din Timișoara este boutique-ul cu numărul opt al brandului și le va oferi clienților săi aceeași gamă de produze prezentă în magazinele din București.

„Deschiderea unui nou magazin Obsentum reprezintă o continuare a strategiei de dezvoltare a companiei, de a crește interesul și dorința consumatorilor pentru parfumeria de nișă, ca parte componentă a segmentului de lux”, spune Ana Pintilie, Marketing Manager Obsentum.

Obsentum are în portofoliu o serie de branduri exclusiviste precum Initio, Parfums de Marly, Frederic Malle, Tiziana Terenzi, V Canto, Memo, Jul et Mad, Laurent Mazzone, Atelier des Ors. În plus, iubitorii de parfumuri de nişă pot regăsi şi alte branduri deja cunoscute precum Jo Malone London, Creed, Kilian, Tom Ford, Amouage, Xerjoff, Casamorati. Magazinul oferă o zona dedicată de beauty (make-up, grooming şi skin care) susţinută de branduri de lux: Skin 111, Acca Kappa, cât şi de arome, precum Culti Milano, Dr. Vranjes Firenze și Jo Malone London.

Primul magazin Obsentum a fost deschis în 2016, în duty free-ul a Aeroportului Otopeni, zona plecări internaţionale şi face parte din grupul Millenium Pro Design, unul dintre liderii europeni din domeniul travel retail (acţionar Gebr. Heineman).

Citeste si: Coca-Cola riscă o amendă de miliarde dolari de la Comisia Europeană

În prezent, compania are patru locații, două în aeroport (Plecări Internaționale și Plecări Interne) și încă două magazine în Băneasa Shopping City și Afi Palace Cotroceni, un magazin la Constanța în City Park Mall, un magazin la Cluj-Napoca în Iulius Mall și în Brașov în Afi Mall Brașov.

Sursa foto: Obsentum

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: