WStories | Românca școlită în Franța care s-a întors în țară să predea arta cofetăriei

Ana Consulea este fiica proprietarilor restaurantului Zexe din București, iar după ce a încercat să își creioneze un business în turism și nu a reușit, s-a întors la prima dragoste și a decis să își deschidă o braserie. După un curs de un an și jumătate în Franța, Consulea s-a întors în țară și a pus bazele braseriei de pe Dorobanți (Bulevardul Aviatorilor, nr. 65), iar în prezent, se pregătește de un proiect cu o amprentă personală mai mare, așa cum îl denumește chiar ea.

Într-un interviu wall-street.ro, Ana a povestit despre apropierea sa de domeniul HoReCa încă din perioada copilăriei, dezvăluind că experiența câștigată a ajutat-o foarte mult în parcursul său ulterior.

”În familia mea, mâncarea a ocupat un loc important, toate businessurile noastre se învârt în jurul mâncării, sub mai multe forme, pornind de la faptul că bunicul meu a fost șef în piața Obor, iar tata a avut o fabrică de pateu în 1994. La noi este fix ca într-o familie italiană, când totul se concentrează în jurul pizzeriei”, a povestit Consulea, chef cofetar la Zexe Braserie și antreprenor român.

În 2010, Ana a simțit că a sosit timpul să se decupleze de numele restaurantului părinților săi și să caute un drum propriu, tot în domeniul HoReCa, având în vedere legăturile sale cu acest sector. A plecat în Franța (Școala de Cofetari din Montbeliard), la un curs de cofetărie, unde a găsit o lume total diferită de cea din România și unde simțea că timpul nu o ajută deloc.

”Francezii care își doresc un business în acest domeniu încep cursurile la 14 ani și deși nu am ajuns nici eu în Franța la 40 de ani, aveam senzația că sunt cu mult în urma lor. Am comasat cursurile și m-am întors în țară după un an și jumătate, deoarece simțeam că nu mai am timp să îmi finalizez proiectul”, a precizat aceasta.

Consulea a declarat că a plecat în Franța, deoarece în România, la acea vreme, nu exista o școală sau cursuri profesionale pentru o asemenea meserie.

Dacă în România, un bucătar este cel care taie legumele și face ciorba, în Franța, astfel de meserii (cofetar, bucătar, patiser) impun respect și sunt văzute cu admirație. M-am întors, însă, în țară, deoarece acolo nu era loc pentru un business nou în acest domeniu, creat de o româncă. În plus, nu am plecat din țară pentru că nu aveam oportunitate, ci pentru că voiam să învăț adevarata artă a cofetăriei. Ana Consulea, chef cofetar Zexe Braserie, fondator Zelato

Consulea a deschis laboratorul în 2014, fiind implicați doar doi oameni în proces, iar braseria în 2016, după o investiție de 50.000 de euro (investiție recuperată în 11 luni), într-un spațiu în care nu era nimic amenajat și pe care multe dintre cunoștințele sale l-au criticat.

Orice deschidere în HoReCa este foarte grea și e inevitabil să nu te stresezi. Deși eu credeam că știu cum funcționează lucrurile, socotelile mi-au fost date peste cap. Ana Consulea, chef cofetar Zexe Braserie, fondator Zelato

”Toți prieteni îmi spuneau că sunt nebună, că nimeni nu va veni la mine la braserie pentru că spațiul este la demisol, pentru că nu aveam suficient spațiu de depozitare, pentru că aveam o singură baie, dar și pentru că nu sunt locuri de parcare. Însă eu eram tânără și am mers pe premisa că fac ce pot cu ce am și vedem noi ce va ieși”, a mărturisit Ana, menționând că intuiția este una dintre modalitățile prin care ia cele mai multe decizii.

Pandemia, momentul maturizării în antreprenoriat

Pandemia a fost o surpriză neplăcută pentru majoritatea antreprenorilor, inclusiv pentru Consulea, care recunoaște că o primă greșeală pe care a făcut-o a fost să nu comunice îndeajuns cu angajații săi.

Ana mărturisește că, pentru ea, pandemia a reprezentat maturizarea și trecerea de la poziția de cofetar la cea de antreprenor cu drepturi depline.

”La început nu existau provocări, deoarece eram tânără și consideram că ceea ce se întâmplă era ceva firesc. Pentru mine era doar o experiență, nu aveam nimic de pierdut. Problemele încep să apară când ai ceva de pierdut, iar când am conștientizat că angajații mei și familiile lor depind de bunul mers al acestui business, m-am trezit din euforia unui antreprenor la început de drum”, a povestit aceasta.

Consulea a mărturisit că a privit foarte atent cum s-au adaptat celelalte businessuri din piață în perioada pandemiei, dar nu a încercat să impună un anumit model afacerii sale. Spre exemplu, majoritatea restaurantelor au mers către livrare, un model de business care nu s-a potrivit Zexe Braserie, spune ea.

Business nou în pandemie

Vâzându-se cu oameni în echipă care erau în șomaj, Consulea s-a gândit la un nou plan. A revenit la visul său de a avea o gelaterie, pe care l-a tot amânat și a început să îl pună în practică.

”Vedeam deseori toneta de la intrarea în parcul Herăstrău și nu înțelegeam de ce stă nefolosită. Eu aplicasem demult pentru un spațiu în parc, însă nu avusesem succes, iar toneta mi se părea un bun început pentru gelateria mea”, a adăugat aceasta.

Investiția în Zelato a fost de 18.000 de euro, iar businessul a fost pus pe picioare în șase săptămâni, timp în care Consulea a încercat să caute meșteri care să o ajute cu amenajarea acesteia.

”Sezonul deja începuse, era final de mai, iar majoritatea oamenilor erau la casa de la țară, work from home. Nu am reușit să găsesc pe nimeni care să mă ajute cu amenajarea tonetei, deoarece are patru metri pătrați și nu interesa pe nimeni un spațiu așa de mic. Nu am avut de ales și am început eu să îmi vopsesc spațiul”, a explicat antreprenoarea.

Încă un business nou în pandemie

Anei Consulea i-au ieșit socotelile și se pregătește de un nou business, pe care îl va deschide în martie 2022, deși era programat pentru toamna acestui an (pandemia a întârziat sosirea materialelor de construcție și a mobilierului). Urmându-și visul cu înghețata, aceasta va inaugura o gelaterie în adevăratul sens al cuvântului.

Zelateria se va afla în curtea Institutului Goethe, pe Calea Dorobanți, 32, având o terasă cu 70 de locuri.

Consulea a precizat că este un proiect cu o amprentă personală mult mai mare, un proiect prin care se va distanța net de numele restaurantului familiei.

”Din octombrie 2020 mă tot uitam la spațiul pentru proiectul din 2022, iar negocierea contractului a durat circa șase luni. Mi-am dorit foarte mult acel loc, deoarece este o îmbinare între vechi și nou și cred cu tărie că noi, antreprenorii, ar trebui să ne folosim de locurile pe care acest oraș ni le oferă”, a completat Consulea.

Proiectul este unul foarte bine bugetat și bine gândit, după cum descrie Ana, presupunând o investiție de 200.000 de euro.

Cât despre meniu, Consulea a precizat că rămâne o surpriză, însă a vorbit despre prăjituri românești făcute ”așa cum trebuie”.

Nu în ultimul rând, Consulea a dezvăluit că de două ori pe săptămână ține cursuri de cofetărie unor tineri pasionați de domeniu. În acest fel, antreprenoarea mărturisește că menține contactul direct atât cu bucătăria, cât și cu oamenii, care pot recomanda businessul său și pot transmite altora ce se întâmplă în spatele unei prăjituri.

Zexe Braserie are, în prezent, 32 de angajați, iar cele mai căutate tipuri de prăjituri sunt cele cu ciocolată, urmate de cele cu vișine sau alune de pădure. În ceea ce privește înghețata, vanilia, ciocolata, mango, fisticul și căpșuna sunt principalele arome vândute, iar copiii adoră înghețata de cătină, pentru că e ”poltocalie”. E de menționat că Zelato mai vine și cu înghețate speciale, cum ar fi coliva, magiun cu pâine prăjită sau eugenie. Fructele sunt luate de la furnizori români, iar piureurile pentru înghețate vin din Franța.

Sursa foto: Ana Consulea/ Facebook

