Gigantul petrolier american ExxonMobil a anunţat că se va retrage din ultimul său proiect major din Rusia şi nu va mai investi în ţară, urmând astfel exemplul multor concurenţi internaţionali după invazia Ucrainei.

Sursa foto: Shutterstock

ExxonMobil urmează, astfel, exemplul unor concurenţi internaţionali, precum grupurile britanice Shell şi BP, italianul Eni sau norvegianul Equinor, care şi-au propus să renunţe la acţiunile lor în mai multe proiecte comune cu companii ruseşti.

Constructorul auto german de automobile, BMW, a declarat că a oprit exportul de mașini în Rusia și că va opri producția din fabricile din Rusia. Compania a mai spus că se așteaptă ca producția să fie întreruptă din cauza blocajelor de aprovizionare.

Sursa: Shutterstock

„Din cauza situației geopolitice actuale, întrerupem producția noastră locală în Rusia”, au declarat oficialii companiei, potrivit Reuters.

De asemenea, producătorul german de maşini premium Mercedes-Benz a anunţat suspendarea exporturilor de vehicule către Rusia şi oprirea activităţii de producţie în această ţară, în urma invadării Ucrainei şi a sancţiunilor occidentale impuse Moscovei.

Audi, General Motors, Daimler Truck, Volkswagen, Toyota Motor Corporation, au luat, de asemenea, decizia de a părăsi Rusia.

Producătorul francez Renault a transmis că își suspendă o parte dintre operațiunile desfășurate în Rusia, din cauza unor probleme logistice care au pus-o în situația de a nu avea necesarul de componente.

Volvo Cars și Skoda sunt, de asemenea branduri mari din industria auto care au adoptat acțiuni împotriva Rusiei.

Vezi AICI lista completă cu brandurile auto care au decis să suspende producția și expxorturile către Rusia.

Pe 26 februarie 2022, viceprim-ministrul Ucrainei, Mykhailo Fedorov, i-a scris lui Tim Cook, CEO-ul Apple, cerându-i să sprijine sancțiunile SUA prin care Apple Store să fie blocat pentru cetățenii Federației Ruse.

I’ve contacted @tim_cook, Apple's CEO, to block the Apple Store for citizens of the Russian Federation, and to support the package of US government sanctions! If you agree to have the president-killer, then you will have to be satisfied with the only available site Russia 24. pic.twitter.com/b5dm78g2vS— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 25, 2022