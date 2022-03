O franciză dulce: cât te costă să fii proprietar de gogoșerie

Deschisă în 2014, în Târgu-Mureș, Donuteria este, așa cum îi spune și numele, raiul gogoșilor. Afacerea este condusă de antreprenorul român Dan Olteanu, având 24 locații în regim propriu, la nivel național. Vestea bună este că, dacă vreți să îmbinați utilul cu plăcutul, Donuteria poate fi accesată și în sistem de franciză.

În București, exista un singur restaurant Donuterie, localizat în centrul comercial Sun Plaza, însă acesta a fost închis. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a companiei. În locul Donuteriei a apărut restaurantul Cartofisserie, care s-a deschis pe 19 februarie. Directorul general al lanțului de restaurante a menționat că Donuterie caută un nou spațiu în Capitală, pentru desfășurarea activității.

Dacă îți surâde ideea deschiderii unei afaceri în sistem de franciză, ești unde trebuie. Abonează-te la newsletterul wall-street.ro AICI, iar noi îți prezentăm în fiecare zi de luni povestea unei francize care să te inspire!

Cât te costă o franciză cu gogoși și cu ce vine francizatul

Donuterie nu este o franciză scumpă, iar antreprenorii care conduc businessul nu cer experiență, fiind dispuși să predea toate cunoștințele dobândite francizatului.

”De regulă, clienții sunt cei care devin francizații noștri. Nu suntem noi cei care îi căutăm, ei ne găsesc și devin interesați de o colaborare”, a declarat Mihaela Covaci, director general Donuterie, pentru Wall-Street.

Totuși, Covaci a precizat că francizatul trebuie să aibă următorul profil:

să fie direct implicat în business,

să nu considere businessul doar un hobby,

să aibă preocupări serioase pentru dezvoltarea afacerii,

să poată furniza aspectele financiare atunci când i se vor solicita,

să existe chimie și interes reciproc.

Primele discuții cu potențialii parteneri au loc la sediul Donuterie, din Cluj.

În plus,așa cum am menționat mai sus, investiția inițială într-o astfel de franciză variază între 3.000 și 5.000 de euro, în funcție de oraș, spațiul disponibil și renovarea acestuia, dacă este cazul.

Citeste si: FOTO | ANPC într-un mall din București: amenzi de 117.000 de lei

Cu ce vine francizorul

Tot de la Covaci am aflat că francizorul furnizează următoarele elemente în cadrul colaborării:

consultanță și suport managerial,

facilitarea discuțiilor cu proprietarii spațiului, dacă este vorba despre chirie (pentru obținerea unui preț accesibil),

ajutor în găsirea unei locații, dacă potențialul partener nu deține un spațiu,

furnizarea tuturor cunoștințelor în materie de business.

”Francizatul va fi verificat constant pentru a ne asigura că totul este în regulă în cazul unei vizite a unei instituții din România”, a mai spus Covaci.

În plus, aceasta a adăugat că pentru funcționarea corectă a unui restaurant Donuterie e nevoie de cel puțin doi angajați.

Donuteria are circa 24 de sortimente de gogoși, iar cele mai căutate sunt cele cu fructe și cele cu ciocolată. Reprezentanții companiei vor să extindă businessul la nivel național, dar și în străinătate, unde au deja restaurante în Franța, Belgia și Marea Britanie (cel din Marea Britanie a fost deschis în plină pandemie). De asemenea, Donuterie caută să își găsească un loc și în retail, prin intermediul Carrefour, restaurantul fiind deja prezent în unele locații 5 to go (pentru o mai mare expunere).

Citeste si: Sub umbrela City Grill: cât costă Franciza Maison de Crêpes

Sursa foto: Donuterie Romania/ Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Cristina Marin s-a alăturat redacției la începutul anului 2020, cu puțin timp înainte de declanșarea pandemiei. Coincidență sau nu, cei peste trei ani petrecuți în cadrul rețelelor private de sănătate din România au ajutat-o să înțeleagă mai bine relația dintre pacient și sistemul de sănătate autohton despre care scrie în prezent la publicația Wall-street.ro. Cristina se află în permanentă legătură cu medicii din spitalele românești și... Mai multe articole scrise de Cristina Marin »

Te-ar putea interesa și: